Gobierno retrocede en su intención de citar periodistas para que declaren en el caso “golpe fallido”

Desayuno con periodistas convocado por el Ministerio de Gobierno. Foto: Min de Gobierno

La Paz, 19 de julio de 2024 (ANF).– El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró esta mañana que no citarán a ningún periodista para que declare dentro del caso “golpe de Estado fallido”; sin embargo, ayer manifestó su intención de convocar a los comunicadores para que cuenten su versión.

En la mañana de la jornada pasada, el Ministerio de Gobierno convocó a los periodistas a un “desayuno trabajo” sobre los últimos hechos acaecidos el 26 de junio, día de la toma militar de Plaza Murillo. La invitación pedía “por favor asistir” a los periodistas que se encontraban cuando el general Juan José Zúñiga supuestamente pretendía irrumpir Palacio Quemado.

Más tarde, Del Castillo informó que varias autoridades del Órgano Ejecutivo prestaron su declaración informativa dentro del caso, incluido él.

“Las autoridades políticas ya hemos prestado nuestra declaración informativa. Mi persona ya lo ha hecho, lo ha hecho otros ministros y otras autoridades del Órgano Ejecutivo y han prestado sus declaraciones correspondientes (…). Y, si nos permiten, también a uno de ustedes (periodistas) les podemos citar para que nos cuenten su versión. Ustedes han vivido lo que ha pasado el pasado 26 de junio, tienen muchas historias para contar, pero nos vemos mañana”, dijo el ministro a los periodistas.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz rechazaron esa convocatoria y advirtió que serviría para identificar a los comunicadores para que posiblemente sean implicados en la validación de la versión del Gobierno.

“Advertimos que convocar a los periodistas que estuvieron en la plaza Murillo la fecha señalada podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno respecto a la acción militar de ese día. Posteriormente, implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística respecto al caso”, señala el pronunciamiento conjunto.

El “desayuno trabajo” se desarrolló esta jornada y al final la autoridad fue consultada si la reunión será usada en algún tipo de informe por parte del Gobierno para respaldar su postura dentro del caso “golpe fallido”.

“(…) Esto, evidentemente, no vamos a usar en ningún proceso. Nosotros no vamos a citar a declarar a nadie, nosotros no vamos a pedir que los investiguen, ni mucho menos. Este desayuno solamente era para agradecerles el trabajo que realizan”, aseguró Del Castillo.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó ayer que se solicitó que varias personas sean convocadas para que declaren en calidad de testigos, comenzando desde el presidente Luis Arce.