Hamdan: “Esto es un teatro, Zúñiga me consultó para proteger sus DDHH”

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Luis Fernando Hamdan aseguró que todo el caso Zúñiga “es un teatro” y que el excomandante del Ejército lo consultó para proteger los Derechos Humanos de él y de sus pares militares. Hamdan aseguró que él es activista por derechos humanos.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

“Esto es un teatro, me hablaron por derechos humanos, por los presos políticos, yo me reuní con el general Zúñiga (el excomandante de las FFAA, Juan José) porque iba a colaborar con el detenido militar. Yo no tengo nada que ver, no tengo poder para articular un golpe de Estado, esto es un teatro”, sostuvo.

Agregó que él se reunió con Zúñiga porque el militar pedía garantías porque se sentía amenazado por el ministro de Defensa (Edmundo Novillo) y por la tensión dentro del gabinete presidencial. “Quería que derechos humanos seamos garantes. No hay ningún golpe aquí, esto es un teatro”.

Hamdan fue aprehendido el fin de semana en Santa Cruz y trasladado a La Paz donde aguarda ser puesto ante un juez cautelar. Es acusado de formar parte de la toma militar de la plaza Murillo, en La Paz, el pasado 26 de junio de este año. Este hecho fue calificado como un intento de golpe por parte del Gobierno mientras que la oposición lo nombró como un autogolpe.

Del Castillo aseguró que Hamdan no es activista por los derechos humanos, más al contrario es un activista político y que Hamdan es igual de responsable que Zúñiga en el alzamiento armado del miércoles 26 de junio.

“El Ministerio Público con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontraron elementos que una persona tan responsable o corresponsable, como fue el señor Juan José Zúñiga sería el señor Hamdan”, sostuvo Del Castillo en la presentación.