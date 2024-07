“Hasta la Fiscalía se sorprende del flujo de corrupción en la Alcaldía”, así cuestionan a la comuna cruceña

“¿Por qué sucede todo esto? Porque entra un partido político, saca a los profesionales y mete a su gente que no está capacitada y que no ha tenido un concurso de méritos, que nos tienen acostumbrados a las ‘soluciones mágicas’ (…) y encuentran la forma de vulnerar los sistemas”, sostuvo el analista.

Por su parte, el exintendente municipal Gary Prado observó que la falta de una sentencia favorece a este tipo de prácticas de corrupción y hay tolerancia porque los funcionarios que han caído hasta la fecha no reciben una condena ejemplar.

“Ocurre el hecho, se denuncia el hecho, pero la Policía no va a actuar con la diligencia y con la prestancia que corresponde, y lo propio Ministerio Público, si la parte afectada, en este caso la municipalidad, no le da el impulso, no hace el seguimiento de las causas y no está tras de los requerimientos fiscales”, sostuvo Prado.