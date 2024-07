La compra de medicamentos para la salud pública en la capital cruceña es retrasada por la ausencia de empresas en las licitaciones, así lo señaló el alcalde municipal Jhonny Fernández, que coloca a la escasez de dólares como un justificativo que las mismas firmas les brindan explicando esta situación.

Dijo que se tiene un presupuesto de “125 millones de bolivianos” para la compra de medicamentos, insumos y reactivos y que esto ha sido expuesto a “la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) de cómo van estos procesos”, pero que existe un proceso de contratación y se deben esperar propuestas.

“Y quiero darle una preocupación que tengo como alcalde, que es la misma que le dimos a conocer al Presidente (Luis Arce). Todos los alcaldes le dijimos que nosotros estamos publicando en el Sicoes, compra de medicamentos, insumos, reactivos, pero lamentablemente desde mayo que venimos publicando y no se presentan las empresas”, dijo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

¿Por qué? “Porque dicen que los precios referenciales que se tienen no les conviene”, señaló el alcalde al remarcar que según las empresas les refieren “que ellos compran en dólares, importan en dólares los productos, por lo tanto, mientras no haya dólares y mientras la situación de dólares paralelos siga subiendo va a ser imposible que ellos, con estos precios que nosotros licitamos, puedan presentarse”.

“Se nos han caído ya varias licitaciones, hemos vuelto a publicar ahora, pero lo que voy a hacer como alcalde es hacer una nuevamente gestión con la ministra del área de salud. Porque si no se toma una decisión de ver ajustes de algunos productos, porque no todos son en los medicamentos, en los insumos, va a ser complicado para nosotros. De nada vale que publiquemos licitaciones si no se van a presentar”, manifestó el alcalde.

Fernández manifestó que “no es que no queramos comprar, o no tengamos presupuesto, sino el problema es que no se están presentando las empresas porque no ven atractivos los precios”, dijo este martes el alcalde cruceño al referirse a las licitaciones.

A este problema de escasez, también afecta que el dólar cada vez sube más el mercado paralelo y las empresas, “a veces para cumplir contratos tienen que comprar del mercado negro y traer los productos pero ustedes saben que las licitaciones tienen un precio, y los precios son en boliviano”.

Con ello, Fernández señaló que se debe de seguir coordinando con las instituciones correspondientes las acciones respecto a la parte de infraestructura, equipamiento, en el tema del personal, pero que en lo que se refiere a la compra de medicamentos la preocupación está latente.