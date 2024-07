¿Hay disponibilidad de dólares en Bolivia? Esto es lo que dicen desde el Gobierno

El director del INE señaló que el mayor problema en torno a la disponibilidad de dólares se dio en los meses de enero y febrero, al igual que dejó en manos del sector privado que haya más divisas.

Desde el Gobierno nacional señalan que la balanza comercial positiva registrada durante el mes de mayo, la cual asciende a $us 68 millones, implica que se tendrá mayor circulación de la divisa estadounidense en la economía nacional.

Así lo reflejó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, en conferencia de prensa, al referir que hay una tendencia a la recuperación en torno a las exportaciones, lo que significa una mayor captación de divisas.

Sin embargo, en los primeros cinco meses de la presente gestión, las exportaciones alcanzaron un acumulado $us 3.558 millones. Mientras que las importaciones de enero a mayo de la presente gestión alcanzaron los $us 3.958 millones, lo que implica un déficit comercial de $us 400 millones

Según Arandia, la balanza positiva de $us 68 millones (solo de mayo) es una tendencia de recuperación, cifra que está incrementando la oferta del dólar dentro de la economía y, por ende, tendiendo a reducir la brecha existente con el tipo de cambio paralelo que hay en las calles.

Al ser consultado sobre cómo se va a concretar la posibilidad de que haya más disposición de dólares, el director del INE dejó esta situación en manos del sector privado: “Es una función de que las empresas exportadoras traigan sus divisas al país”.

“Probablemente ya se está observando ese incremento en las divisas, pero los efectos del problema que se suscitó en el 26 de junio (la toma militar que se dio en La Paz) generaron una ola especulativa adicional sobre el comportamiento del mercado y la disponibilidad de divisas. Generó un temor”, agregó.

Asimismo, sostuvo que mayores problemas de disponibilidad de dólares en las calles se dio en los meses de enero y febrero.