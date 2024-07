Hidrocarburos socializa ley que proyecta política hidrocarburífera para más de 25 años

Fuente: ABI

La socialización del proyecto de modificación de la ley de Hidrocarburos está por terminar y proyecta una “política estratégica” con una visión de más de 25 años que atraiga inversiones, tomando en cuenta el potencial hidrocarburífero y el hecho que la demanda interna de gas subió a cerca del 50% de la oferta, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“Hay que entender la situación y creemos que esto es importante y estratégico. (Lo que se propone) son soluciones que van a permitir el desarrollo de largo plazo. El planteamiento de una política energética con una visión de más de 25 años, hasta el 2050, solo es posible si tenemos marcos regulatorios que visualicen la convicción de futuro”, reflexionó.

El contenido de la iniciativa legal está en su fase conclusiva y tiene como meta principal generar condiciones para atraer inversiones y lograr revertir la declinación de la producción de hidrocarburos en Bolivia.

En una evaluación del estado de situación del sector, durante una entrevista en el programa Asuntos Centrales, justificó y dio cuenta de la importancia de los ajustes.

Si en el pasado el 90% de la producción de gas estaba destinado a la exportación, ahora la situación cambió y la demanda interna ocupa cerca del 50% de la oferta.

“Hoy estamos entre 14 y 15 millones de metros cúbicos de gas (de demanda interna), entonces, referido a casi la producción total de gas, viene a ser, prácticamente, cerca del 50% de la demanda, con un precio subsidiado”, explicó e informó que esta situación “genera que la economía del proyecto no rentabiliza ni siquiera el desarrollo de áreas en producción”.

El gobierno del presidente Luis Arce prioriza la conexión de gas domiciliario, bajo el principio de que el gas debe llegar y beneficiar a los bolivianos.

También ve necesario crear incentivos y desburocratizar el proceso de aprobación de contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos en una nueva era en la que debemos adaptar nuestra normativa y nuestra visión para garantizar la seguridad energética del país, afirmó.

A diferencia de algunos analistas, Molina aseguró que Bolivia tiene un importante potencial hidrocarburífero, corroborado por las firmas internacionales que operan en suelo boliviano.

Petroleras como Repsol, Petrobras, Shell, Total y otras aseguran que “el país cuenta con una geología bastante bendecida (…) evidentemente, el gas”, “pero no sirve el recurso si no se lo explota, si no se lo explora, si no se lo produce”, reflexionó.

El proyecto de ley apunta, justamente, a generar las condiciones para atraer inversiones, sin que implique que ya estén en curso diferentes proyectos.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que este año las inversiones llegarán a los $us 277 millones. De ese total un 53%, es decir, $us 159 millones, será destinado a 22 proyectos de exploración para revertir la curva de declinación que no fue atendida durante los anteriores gobiernos.

En la actualidad, la estatal petrolera desarrolla el Plan de Reactivación del Upstream (PRU), que contempla 42 proyectos exploratorios en varios departamentos del país para incrementar la producción de hidrocarburos

