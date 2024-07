Huaytari niega acusaciones de corrupción por parte de funcionario en su contra

Fuente: Red Uno

Infraganti y contando miles de bolivianos fue encontrado el jefe de Contrataciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Un empresario denunció haber sido extorsionado por este funcionario, que luego fue aprehendido.

El hecho se registró a primeras horas de la tarde de ayer en un restaurante del centro de la ciudad de La Paz, cuando el denunciante y su abogado llegaron junto a medios de prensa para mostrar el soborno. El dinero presuntamente se solicitó, a través de llamadas, para mantener un contrato hasta diciembre con el ente parlamentario o, sino recibía el dinero, iba a rescindir el contrato.

«Fuimos a aprehenderlo a este señor y se lo ha pescado con el dinero contando en la mano. (El denunciante) estaría siendo objeto de extorsión de un funcionario administrativo, quien le habría pedido la suma de 74.400 bolivianos, es decir el 8% de su contrato administrativo que tiene mi cliente como empresa concesionaria. Desconocemos para qué», dijo el abogado Abel Loma.

El empresario fue citado para entregar 40 mil bolivianos como parte de pago del soborno. Mientras tomaban un refresco, la víctima entregaba 5 mil bolivianos al funcionario y en ese momento se produjo la intervención.

El acusado, identificado como J.S.P., en el momento de su aprehensión, aseguró que solo obedecía órdenes de funcionarios superiores, entre ellos, según el abogado, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

«No es el único involucrado, el señor da nombres de sus jefes, del Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, habla del presidente, el único presidente sería el presidente de la Cámara de Diputados, sería el señor Huaytari. Entonces, es un caso que hay que investigar», agregó Loma.

El funcionario fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), ya presentó su declaración informativa ante la Fiscalía y se espera la determinación de la Justicia. El delito por el que se le acusa es de concusión.

«Esperamos que emitan la resolución que corresponda en las próximas horas, entiendo que va a ser una resolución de imputación y si fuera ese el caso, vamos a estar atentos para también estar en la audiencia cautelar», indicó el abogado.

El acusado cuando era llevado a la Felcc. FOTO/Francisco RIVEROS@APGNoticiasBo

Asimismo, aseguró que se confirmó que el acusado es funcionario de la Cámara de Diputados.

«No han negado que no sea funcionario, entonces, él es funcionario. Él mismo ha manifestado que era profesional II de la Asamblea Legislativa, presuntamente en el cargo de jefe de Contrataciones. Lo que nos llama la atención es que son de la misma provincia, de Chayanta, Potosí, y el señor Huaytari también. Entonces, es gente de confianza que él ha traído de su provincia, de su comunidad y seguramente respondía a los intereses de alguno de sus jefes. En una de las grabaciones, el señor incluso dice que compartía habitación con el secretario general de la Asamblea Legislativa», detalló Loma.

El funcionario implicado habría ingresado junto con el nuevo Oficial Mayor de la Cámara de Diputados, el mes pasado.

«El memorándum de designación es del 18 de junio, o sea, no van ni un mes trabajando y ya andan en estas picardías. Lo que más llama la atención es que, ante la presión del señor (David) Choquehuanca de imponer un receso parlamentario; cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta y eso estamos viendo. Hemos visto que los funcionarios del ente que debería encargarse de luchar, fiscalizar y controlar la corrupción en el país, está envuelto en un escándalo de corrupción. La gente se tiene que partir el lomo trabajando y la poca platita que ganan, tiene que irse a los bolsillos de estos corruptos. Estas personas que han sido designadas en este memorándum de contratación toditas son de Potosí, son personas cercanas y de confianza de Israel Huaytari, no hay una sola persona que esté trabajando en la directiva de la Cámara de Diputaos, que no sea una persona cercana o de confianza a Israel Huaytari», denunció Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana (CC).

Aseguran investigación

Tras conocerse la denuncia, la Presidencia de la Cámara de Diputados anunció sanciones por los actos de corrupción. En un comunicado, esta instancia legislativa expresó su “indignación” por los cobros irregulares del funcionario. Desde la oposición demandaron una investigación y transparentar las contrataciones que se hicieron.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari Martínez, manifestó su indignación y repudio frente a la situación.

“Rechazamos cualquier acto de corrupción y nos comprometemos a realizar las acciones necesarias para sancionar estos actos sea quien sea”, expresó la autoridad legislativa.

Sostuvo que la Cámara de Diputados, se mantiene firme en la convicción de trabajar en el marco de la transparencia e integridad indicando que ya se instruyó la investigación pertinente para aclarar este hecho de corrupción.

“Reiteramos la firme voluntad de trabajar con transparencia en el marco de las normativas vigentes de 0 corrupción” enfatizó Huaytari.

Sostuvo que como entidad legislativa, se trabaja en la línea de establecer mecanismos, y procedimientos en marcos normativos destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos que comprometan o afecten recursos del Estado.