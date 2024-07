Huaytari sobre caso de extorsión:»No tenemos ningún contacto con ningún funcionario»

Durante la intervención el sindicado dijo que estaba siguiendo instrucciones del Oficial Mayor y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

Fuente: ANF

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, en relación al funcionario encontrado en flagrancia en un hecho de extorsión, sostuvo que se trata de un “tema personal”, para deslindar responsabilidad dijo que “no tiene ningún contacto” con los servidores públicos.

“Es un tema particular, no puedo emitir un criterio, son funcionarios, no conocemos a tantos funcionarios. No tenemos ningún contacto con ningún funcionario”, declaró Huaytari a los medios.

Este jueves, el funcionario del área de Finanzas y Contrataciones de la Cámara de Diputados, identificado como Joe Álvaro S. P., fue aprehendido en flagrancia cuando extorsionaba a una persona que presta sus servicios en la Asamblea Legislativa.

Aunque el presidente de la Cámara de Diputados dice que no conoce a los funcionarios, Joe S. P. es su paisano, es del municipio de Pocoata, Potosí, lugar de donde también es Huaytari, al igual que el oficial Mayor; mientras que el secretario General Manuel C. sería de Sucre.

En un audio con la víctima, el funcionario relaciona además del “Presidente”, al oficial Mayor, César A., y al secretario General de la Cámara de Diputados, Manuel C.

“El presidente difícil que hable contigo, el secretario General va a estar. Si desconfías vamos a entrar, te voy a presentar a las máximas autoridades”, le dice Joe Álvaro S. P. según una comunicación telefónica.

Huaytari dijo que «cualquier delito es muy personal no particular, eso no implica a todos. La investigación debe ser correcta, porque es un tema personal”, insistió la máxima autoridad de Diputados, quien ya está siendo investigado en otro caso por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

“Tenemos que querellarnos”, dijo, aunque no precisó si la Cámara se va a sumar al proceso.

Por su parte, el oficial Mayor, César A., dijo que hace dos semanas que asumió el cargo, y negó cualquier relación con el exjefe de Contrataciones Joe Álvaro S. P., quien empezó a trabajar en la Cámara Baja desde el 18 de junio, en la víspera fue desvinculado de su cargo.

El denunciante, a través de su abogado Abel Loma, señaló que se le pretendía cobrar el 8%, equivalente a Bs 74.000 de comisión para continuar prestando sus servicios en el legislativo. La víctima debía darle Bs 5.000 como un primer adelanto.

/ANF/