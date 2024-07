“Hubo omisión”: Criminóloga cuestiona por qué no se solicitó la extradición de la esposa de Marset o su sello rojo en Interpol

Tras la aprehensión de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, la especialista en temas de seguridad y criminóloga, Gabriela Reyes, cuestiona que las autoridades encargadas de hacer seguimiento a este caso no han solicitado en su debido momento activar el sello rojo de la Interpol contra esta persona. La especialista nombró tres escenarios que las autoridades deberán responder por este caso.

“Esta es la pregunta que nos hacemos todos (…) primero, por qué no se ha investigado y cuál fue el rol de García Troche; la segunda, por qué no se ha solicitado su extradición; y la tercera, por qué no se ha pedido un sello rojo. Algo que nos da a entender que ha habido una omisión”, dijo la criminóloga.