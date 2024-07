Incendio en refinería rusa tras ataque ucraniano con drones

Un ataque con drones lanzados por Ucrania durante la noche provocó un incendio en una refinería de petróleo y mató a una persona en el sur de Rusia, informaron las autoridades rusas y ucranianas este lunes.

Kiev y Moscú han intensificado sus ataques mutuos transfronterizos, tanto con misiles como con drones, en los últimos meses, apuntando sobre todo a infraestructuras energéticas.

Las autoridades regionales rusas del mar Negro y de la localidad de Tuapsé, en la región de Krasnodar (sur), explicaron que la caída de restos de drones provocó un incendio en una refinería, que obligó al despliegue de un centenar de bomberos.

