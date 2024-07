India y Austria buscan mediar en la guerra en Ucrania

Ambos políticos exploraron en una reunión de trabajo a puerta cerrada vías para iniciar un proceso hacia una paz «justa» y «duradera de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas», reveló Nehammer en una comparecencia ante la prensa junto a su huésped.

«Los problemas no pueden resolverse en el campo de batalla. La pérdida de vidas inocentes es inaceptable», declaró por su parte Modi, reiterando así la posición manifestada la víspera en Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Abrir un proceso de paz para que Ucrania pueda ser «libre y próspera» es el «objetivo común» de Viena y Nueva Dehli, señaló el jefe del Gobierno austríaco. Austria, como país neutral y miembro de la Unión Europea (UE), se ofrece como lugar de diálogo para conseguir el fin a la «guerra de agresión rusa contra Ucrania», añadió.

Addressing the press meet with Chancellor @karlnehammer in Vienna. https://t.co/dKleqH32KH

— Narendra Modi (@narendramodi) July 10, 2024