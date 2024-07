Japón en alerta por un calor sofocante de hasta 39 grados C

Japón registró este lunes (22.07.2024) temperaturas de entre 37 y 39 grados en casi todo el país, que dejaron al menos un centenar de personas hospitalizadas por golpe de calor en la capital, mientras que la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) recomendó no salir al exterior.

Las autoridades meteorológicas hacieron un llamamiento a la población para que se mantenga alerta ante los signos de insolación, ya que se prevé que la peligrosa ola de calor continúe en muchas partes del país, luego que un sistema de altas presiones cubrió una amplia zona desde el oeste hasta el este de Japón, informó la cadena pública NHK.

El termómetro alcanzó hoy los 39 grados en la ciudad de Gifu (centro) y Kumagaya (centro), mientras que en Shizuoka (este) y Kioto (centro) llegó a los 37 grados, según la JMA.

En Tokio, la máxima se situó en los 38 grados, con las autoridades alertando sobre posibles golpes de calor, también en la cercana Saitama, mientras que en Chiba, al este de Tokio, el mercurio llegó hoy a los 35 grados.

Estas altas temperaturas llevaron a ingresar a 103 personas en el hospital el pasado domingo, de los cuales dos personas se encuentran en estado grave, dos hombres de unos 40 y 90 años.

