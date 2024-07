Javier Milei contó que le manda reportes al papa Francisco y le envió un guiño a Macri: «Es parte de la solución»

El Presidente elogió al ex mandatario luego de los reclamos por la coparticipación y los cruces con Patricia Bullrich. También habló de los pliegos de la Corte, del rumbo económico y volvió a defender a Sandra Pettovello

Javier Milei se refirió por primera vez a su relación con Mauricio Macri luego de que el ex presidente le reclamara por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires y rompiera su vínculo político con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y alineada con la estrategia de La Libertad Avanza. Lejos de escalar el conflicto, el jefe de Estado le envió un guiño al titular del PRO y destacó que durante la celebración de la Independencia rompió el protocolo para saludarlo.

“Macri es muy importante, cómo no va a ser importante. Lo saludé primero. Lo que le dije fue: ‘Muchas gracias, presi. Muchas gracias por venir”. Yo lo primero que hice fue darle las gracias, o sea, rompí el protocolo para ir a saludarlo a él. Claro que Macri es parte de la solución, obvio. Lo más interesante que ocurrió en los últimos meses es que se reordenó el tablero político. No es en términos personales, es en términos de ideas”, afirmó Milei en diálogo con LN+.

Además, el mandatario reveló que tiene charlas con el papa Francisco: “Tiene un sentido del humor muy interesante, no hay una vez que no lo vea que no cuente un chiste. Hablamos siempre de las situaciones de vulnerabilidad, recibe un reporte de Capital Humano con lo que estamos haciendo para que esté al tanto y no le llegue información distorsionada. Son temas profundos, complejos y tiene la grandeza de meterle un chiste para que relaje”.

En este punto, también se refirió a las críticas que esgrimió la Iglesia al rumbo del Gobierno: “Hay críticas que hace la Iglesia que, como por ejemplo lo del otro día en la catedral, yo te puedo asegurar que no eran un torpedo hacia nosotros. Pero los medios, los resentidos del círculo rojo, los analógicos, los que atrasan, lo que en algún momento fueron importantes y el rating en algún momento le dan la espalda. Los que pifiaron sistemáticamente conmigo, que apostaron a otro candidato, toman esas frases y las interpretas de una manera que no es con el sentido con la que fueron hechas. Porque la idea es pegarle siempre al que está arriba, es decir los mediocres en lugar de tratar de subir por su propio mérito tratan de bajar arriba para que estén todos parejos”.

En esa línea, con respecto al alto nivel de pobreza, el Presidente reiteró que “la única forma de terminar con la pobreza es el crecimiento económico”. Por esto mismo, aseguró que “las condiciones para que Argentina crezcan están”, por lo que mencionó que “el salario real del sector privado está subiendo fuerte y lo que está pasando es que los salarios le están ganando a la inflación”. A su vez, resaltó también que “las jubilaciones están 4.8 puntos por encima de lo que dejó Alberto (Fernández)”. “Eso quiere decir que estás recomponiendo los elementos que motorizan el consumo”, agregó.

Sobre la economía, Milei celebró el descenso en los números de la inflación y definió al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como un “prócer viviente”. “La bomba que nos dejó el kirchnerismo era del 17 mil por ciento de inflación, cuando vos tomás el último dato disponible de inflación em mayorista anualizado te da 50, es decir bajar la inflación de 17 mil a 50, es un logro en norme, es un héroe”, explicó.

Por otro lado, a días de la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal, el presidente habló también de la agenda que mantendrá el Gobierno en materia legislativa. Así, defendió los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, a la vez que adelantó que insistirá en enviar las reformas del Estado que considere necesarias, a pesar de que algunas de ellas hayan sido eliminadas del proyecto original de la Ley Bases.

“Si yo tuviera todas las mayorías metería las 3.200 reformas todas juntas, pero bueno como tengo que negociar”, sostuvo y enfatizó en que su objetivo a largo plazo es “hacer que la Argentina sea el país más libre del mundo”. De esta manera, de cara a las elecciones legislativas del próximo año, se mostró optimista al decir: “Yo no voy a dejar de enviar reformas, no voy a dejar de enviar instrumentos que van a mejorarle el estilo de vida a los argentinos. ¿No es ahora? Bueno, comenzarán a regir el 11 de diciembre de 2025″.