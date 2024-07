Joven casi pierde un dedo de la mano por Bs1: Delincuentes lo atacaron con un estilete en el Plan Tres Mil

El afectado explicó que mientras se dirigía a visitar a su novia, fue interceptado por los antisociales.

Santa Cruz, Bolivia.-

Un joven de 27 años estuvo a punto de perder uno de sus dedos de la mano tras ser brutalmente atacado por delincuentes que le exigieron Bs 1. Ocurrió el pasado domingo en la zona del Plan Tres Mil en Santa Cruz.

La víctima relató los angustiosos momentos que vivió: “Tengo 17 puntos en la mano, casi me sacaron un dedo. En el EPI-3 nos dijeron que busquemos el lugar más cercano para sentar la denuncia cerca de la plaza de El Mechero”.

El joven explicó que mientras se dirigía a visitar a su novia, fue interceptado por los delincuentes, quienes le pidieron un boliviano. Al responder que no tenía dinero, uno de los agresores metió su mano en el bolsillo de la víctima y, al no encontrar nada, sacó un estilete y le cortó la mano. “Querían Bs 1, les dije que no tenía. Metieron a la fuerza su mano en mi bolsillo, no me dejé, y de la nada sacó un estilete y me cortó la mano. Ya cuando lo vi, mi dedo estaba casi desprendido», detalló el joven con evidente angustia.

Con la mano gravemente herida y desangrándose, el joven buscó desesperadamente ayuda. “Me estaba desangrando, ya no aguantaba el dolor”, agregó.