Judiciales: Polémica por «chanchullo» en examen oral, piden anular evaluación en Comisión de Constitución

«La senadora Arce, del MAS evista, nos ha hecho quedar mal a toda la Asamblea Legislativa», dijo la diputada del MAS-arcista Deisy Choque

Patricia Arce, senadora del MAS-evista. Foto: ANF

La Paz, 25 de julio del 2024 (ANF). – En la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se desató una polémica por aparentemente «ayudar» a los postulantes a magistrados con las respuestas de los exámenes; desde la facción “arcista” cuestionaron la actitud de la senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS-evista) Patricia Arce y solicitaron formalmente la anulación de la evaluación oral en la Comisión Mixta de Constitución y repetir el proceso.

La diputada del MAS-arcista Deisy Choque presentó una nota formal al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, con el pedido explícito de repetir la evaluación oral, que dura aproximadamente siete días, para que no quede en la memoria de la población que los postulantes aprobaron con “chanchullo” y el proceso carezca de credibilidad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Como vamos a pedir que voten por estos magistrados, que son los mejores, cuando la sociedad va a decir que han entrado con ‘chanchulla’, no sirven. Necesitamos darles algo de credibilidad, confiabilidad a la sociedad (…). La senadora Arce nos ha hecho quedar mal a toda la Asamblea Legislativa”, cuestionó Choque.

El martes se difundió en redes sociales un video en el que se ve a la senadora Arce mover las manos de forma poco usual, como si estuviera enviando una señal, cuando el postulante al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Ortiz rindió su prueba oral. La legisladora negó que haya ayudado al candidato y dijo que no lo conoce y que no le importa lo que diga la gente.

El diputado del MAS-arcista Rolando Enríquez Cuéllar también envió otra nota al presidente de la Comisión Mixta de Constitución solicitando que la senadora Arce sea apartada del proceso de preselección y se remita el caso ante el Ministerio Público para que sea investigada por “chanchullera”.

Además, solicitó formalmente que el candidato al TSJ, supuestamente favorecido por la senadora, sea sacado de las listas de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

La senadora Arce reiteró que no cometió ninguna falta y no se apartará de la Comisión Mixta porque no hay pruebas para inculparla de favorecer a un candidato. Ante la insistencia, simplemente se molestó y pidió al periodista que le pruebe las acusaciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, que se encontraba al lado de la senadora en el momento de la evaluación oral al candidato, dijo que “no vio nada” y que no hará leña de un árbol caído.

Por su parte, el diputado Cuéllar sugirió revisar el caso de todos los candidatos que se sacaron 100 puntos en la evaluación oral, porque podrían haber sido favorecidos de otras maneras.

Dentro del caso “chanchullos”, también se señaló al diputado por Creemos José Carlos Gutiérrez de presuntamente ayudar a algunos postulantes en el examen con un método para avisar cuál era la respuesta correcta al mostrar un resaltador de un determinado color, pero el legislador aludido negó que hubiera ayudado a los candidatos.