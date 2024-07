Kamala Harris pidió la publicación de las actas de votación en Venezuela y condenó la represión del régimen contra la oposición

La vicepresidente de Estados Unidos reafirmó el apoyo de Washington al pueblo venezolano y subrayó la importancia de respetar la voluntad popular

La vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris expresó este martes su apoyo al pueblo venezolano tras el fraude electoral perpetrado por el dictador Nicolás Maduro.

En un mensaje publicado en la red social X, la segunda al mando de la Casa Blanca se hizo eco de las declaraciones del presidente Joe Biden, pidiendo la “publicación inmediata de datos detallados de las encuestas sobre los resultados de las elecciones venezolanas”.

Harris condenó la “violencia, el acoso y las amenazas contra manifestantes pacíficos y actores políticos”, calificándolas de “inaceptables”.

Reafirmó, además, que Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y subrayó la importancia de respetar la voluntad popular.

Frente al cuestionado triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, Washington exhortó a la cúpula chavista a publicar los resultados “completos, transparentes y detallados” de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el domingo 28 de julio.

“Continuamos haciendo un llamado a las autoridades electorales de Venezuela a que hagan públicos los resultados completos, transparentes y detallados de la votación, incluso por cada centro electoral”, señala el pronunciamiento realizado por la Casa Blanca. A través una declaración de la Portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) Adrienne Watson, el Gobierno estadounidense ha expresado su preocupación y desconfianza a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, ya que “hay claras señales de que no reflejan la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas”. Estados Unidos ha subrayado que se sitúa del lado de “las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.

Este martes, el presidente Joe Biden, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvieron un encuentro telefónico para tratar la crisis en Venezuela y señalaron que el ente electoral venezolano debe publicar cuanto antes las actas de votación.

“Los dos líderes coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas divulguen de inmediato datos completos, transparentes y detallados de los votos en los centros de votación”, detalló la Casa Blanca en un comunicado.

Asimismo, los mandatarios compartieron la perspectiva de que las elecciones venezolanas “representan un momento crítico para la democracia” en el continente y se “comprometieron a seguir en estrecha coordinación sobre este tema”.

Biden agradeció a Lula “por su liderazgo en Venezuela”, dado que el mandatario brasileño ha jugado un importante papel de mediación entre el régimen de Nicolás Maduro, y la oposición antichavista en los meses previos a los comicios.

Según informó el Gobierno brasileño, Lula reiteró durante la conversación de media hora la posición de su país de “seguir trabajando por la normalización del proceso político” en Venezuela, y dijo que era “fundamental” la publicación de las actas.

Más temprano, Lula había insistido en la publicación de resultados detallados, pero calificó el proceso en el país vecino como “normal”.

“Es normal que haya una disputa. ¿Cómo se resuelve? Presenten las actas. Si el acta genera dudas (…) la oposición entra con un recurso y espera al proceso en la Justicia. Habrá una decisión, que tenemos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal, tranquilo”, dijo Lula en una entrevista con una filial de la TV Globo.

“No hay nada grave, no hay nada que asuste. Veo a la prensa brasileña tratando (el tema) como si fuese la tercera guerra mundial. No hay nada de anormal”, agregó Lula.

“Cuando hayan presentado las actas, y se confirme que las actas son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado”, afirmó el mandatario brasileño.

(Con información de EFE y AFP)