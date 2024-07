Kyle Carrozza, animador en Cartoon Network, fue arrestado por posesión de pornografía infantil

El creador del show animado “Mighty Magiswords” enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión desde uno a tres años.

Kyle Carrozza, conocido dentro del mundo de la animación por ser el creador de la serie de televisión Magiespadas (Mighty Magiswords) de Cartoon Network, fue arrestado por dos cargos de posesión de pornografía infantil. La detención tuvo lugar en Burbank, California, el pasado 20 de junio, según los registros de arresto del Departamento de Policía de Burbank.

El delito de posesión de pornografía infantil puede ser tipificado como un delito menor o mayor en el estado de California. De tal manera, la pena correspondiente por ambos cargos atribuidos a Carrozza incluyen hasta un año en la cárcel del condado o tres años en prisión estatal, y/o una multa de 2,500 dólares.

La acusación presentada contra el animador podría ser clasificada tanto como delito menor o mayor, dependiendo de la cantidad y naturaleza del material en cuestión. Si es hallado culpable, Carrozza tendrá que registrarse como agresor sexual, conforme a las leyes estatales. Es importante señalar que los crímenes mencionados no incluyen materiales como dibujos, figurines, estatuas o películas clasificadas por la Asociación de la Industria Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA).

Carrozza, de 45 años, ha tenido una prolífica carrera trabajando como animador y artista storyboard no solo para Cartoon Network, sino también para Disney, PBS Kids y Nickelodeon. Entre sus proyectos destacados se incluyen trabajos como artista de storyboard y animador en series como Hora de aventura (Adventure Time), el reboot de 2020 de Animanía (Animaniacs) y Los Jóvenes Titanes en acción (Teen Titans Go!).

Además, los proyectos de Kyle en televisión también incluyen programas como Doctora Juguetes (Doc McStuffins), Pecezuelos (Fish Hooks), Fanboy & Chum Chum y Danger Rangers. En el mundo del cine, participó en la película Bob Esponja: un héroe fuera del agua (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water).