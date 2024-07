El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que se realizará un relevamiento de datos de edificios que cuentan con construcciones antisísmicas. Esta determinación fue asumida luego del sismo ocurrido el jueves en Chile y que se sintió en cuatro departamentos de Bolivia.

“El gobierno municipal de La Paz en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas va a hacer un relevamiento de edificios que están construidos para saber si tienen antisísmicos o no. De acuerdo a ellos veremos que los que no tienen ese tipo de construcción qué tienen que hacer para reforzar. La ciudad no está exenta (de atravesar por sismos), no queremos alarmar, pero tampoco cruzarnos de brazos”, dijo Arias en conferencia de prensa.

El evento del jueves encendió las alarmas del Gobierno central ya que se sintió con intensidad en algunas regiones más que en otras de los cuatro departamentos donde hubo las réplicas. Algunas personas reportaron, incluso, rajaduras y grietas en sus viviendas y sus departamentos en edificios.

Según el Viceministerio de Defensa Civil, seis departamentos son los más propensos a sufrir sismos: Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro.

De forma inmediata, esta repartición organizó encuentros con autoridades subnacionales de estas regiones. El viernes, comenzó con Cochabamba y este lunes siguió con La Paz.

El miércoles se llevará a cabo la reunión con autoridades de Santa Cruz y luego Chuquisaca, Potosí y Oruro.

En los encuentros también participan técnicos del Observatorio San Calixto y expertos de las universidades.

GEORREFERENCIACIÓN

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, señaló que, según la georreferenciación del Observatorio San Calixto, en toda la mancha de regiones con probabilidades sísmicas hay un importante número de construcciones del Estado como de privados donde se deben tomar recaudos.

“Hay muchas construcciones del Estado emplazadas en lugares de georreferenciación donde puede ocurrir sismo. Es por eso que debemos elaborar un plan de respuesta inmediata”, dijo Calvimontes, presente en la conferencia de prensa junto a la Alcaldía.

Acotó que dentro del plan está la realización de un “megasimulacro de sismo” para ver la capacidad de respuesta y de acuerdo a ello reforzar las debilidades que se tiene.

Desde noviembre de 2023, el país cuenta con la Norma Boliviana de Diseño Sísmico, que fue trabajado por el Ministerio de Obras Públicas y los colegios de ingenieros civiles de Bolivia.

Calvimontes consideró importante socializar esta norma.