Seis árboles artificiales con un costo de $us 16.380 y una escultura de $us 24.000 fueron emplazados en la remodelación de la plaza Abaroa a pesar de que ese espacio cuenta con 114 árboles naturales.

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Javier Escalier, denunció el gasto y lo consideró “insulso”. Anunció que remitirá la documentación a la Contraloría para que se inicie la investigación correspondiente.

“La plaza Abaroa tiene 114 árboles, sin contar con los que se encuentran en las aceras laterales. La ciudadanía se preguntará ¿cuál era la necesidad de instalar seis árboles artificiales? ¿Ha sido un gasto excesivo el emplazar un faro que ha demandado el desembolso de 24 mil dólares?”, señaló el legislador.

La Alcaldía informó que la construcción de la plaza demandó una inversión de Bs 6 millones; sin embargo, el 8 de marzo, una semana antes de que se entregue la obra, el alcalde Iván Arias y el gerente de Emaverde, Reynaldo Díaz, firmaron una modificación al contrato.

“Acordaron el incremento en su costo de medio millón de bolivianos, llegando a un monto total de 6,5 millones de bolivianos”, explicó Escalier.

El concejal acotó que en la planilla del contrato modificatorio se hallan 221 ítems, por cada una de las intervenciones que realizó la empresa municipal, cuyo presidente del directorio es el mismo alcalde Arias, y en ellas se puede advertir algunos gastos considerados excesivos.

Por ejemplo, citó el ítem 84 “Escultura Héroes de la Guerra del Pacífico” por Bs 168.552 ($us 24.430); ítem 184 “árbol artificial decorativo, incluye provisión y colocado” por Bs 18.833 ($us 2.730) y al contemplar seis unidades demandó Bs 113.000 ($us 16.380).

El Ítem 83 corresponde al mapa de la Guerra del Pacífico que costó Bs 23.710 (3.440 dólares); el ítem 221 pérgola tipo hoja compuesta por pieza Bs 26.811 (3.885 dólares) y al instalarse 10 unidades demandó una inversión de Bs 268.110 ($us 38.850).

También se identificó que el ítem 46 de provisión y colocado de túnel de fibra de vidrio para canes costó Bs 8.970 ($us 1.300); el ítem 54 de provisión e instalación de basureros metálicos para desechos de perros por Bs 1.443 ($us 210) y en dos unidades se gastó $us 420.

“En el contrato también hallamos otros ítems de gastos que nos parecen extraordinarios. Por ejemplo, el juego del Barquito para los niños vale 3.110 dólares; y solo por cada luminaria led de 120 watts un costo por cada uno de 440 dólares”, explicó Escalier.