La presidencia de la Asamblea Legislativa confirmó el receso de ese órgano desde el 7 de julio, aunque aclaró que no se contará con una comisión para ver temas específicos durante ese periodo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 153.iii de la Constitución Política del Estado, el receso legislativo de medio año iniciara el 7 de julio de 2024, y no contará con comisión de Asamblea, al no haber sido designada en la sesión de fecha 18 de junio de 2024, por lo que, los asuntos de urgencia que surjan durante ese periodo serán atendidos de acuerdo a las previsiones constitucionales”, dice un comunicado publicado en las redes sociales de la Vicepresidencia del Estado.

Asamblea Legislativa

Sin embargo, el documento aclara que las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural continuarán con la preselección de postulantes para las elecciones judiciales, que actualmente atiende una serie de resoluciones constitucionales que paralizaron su avance.

Asimismo, el comunicado instruye al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y su par de Diputados, Israel Huaytari, a “tomar previsiones”, pues “la solemne sesión en conmemoración a los 199 años de independencia del Estado Plurinacional de Bolivia se realizará en la ciudad de Sucre”.

En la última sesión de la Asamblea Legislativa, diputados y senadores de las tres fuerzas políticas no lograron el acuerdo para conformar una comisión legislativa para el receso.

Receso

En ese acto, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, se vio obligado a suspender la sesión, pues consideró que las condiciones no estaban dadas. Hizo notar que la oposición, en particular mencionó a Comunidad Ciudadana (CC), no entregó su lista de parlamentarios que conformarían la comisión durante el receso en el Senado; mientras que, en Diputados, lo “retiró a último momento”.

Uno de los principales problemas fue el desacuerdo del bloque de oposición y del evismo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que defendieron la continuidad del trabajo legislativo, “porque —dijeron— hay muchas cosas pendientes”. Mientras que el arcismo defendió el carácter “constitucional” del receso.