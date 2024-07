La diáspora venezolana se organiza para participar en la elección presidencial del 28J pese a no votar

En entrevista con Infobae, el opositor, David Smolansky, precisó los detalles de una campaña de acción emprendida por los migrantes para colaborar con el antichavismo el próximo domingo.

Por Carlos Eduardo Martínez





La diáspora venezolana se organiza para participar en la elección presidencial del 28J (EFE/ARCHIVO)

Los migrantes venezolanos se han convertido en el testimonio vivo alrededor del mundo de la crisis en su país, la voz de todo aquello que no logra traspasar las fronteras debido a la censura impuesta por el régimen.

La mayoría de esos mismos migrantes venezolanos, estimados en casi ocho millones de personas, no podrán participar en esta elección, lo que es considerado para la oposición como una clara ventaja del oficialismo. Desde el antichavismo han sido claros en señalar que desde el palacio de Miraflores se buscó la manera de excluir a por lo menos cinco millones de exiliados aptos para sufragar, en un intento por afectar los resultados del domingo.

La oposición asegura que el Consejo Nacional Electoral implementó medidas para impedir que los venezolanos en el exterior puedan inscribirse y emitir su voto, conscientes de que la mayoría de los desplazados apoyan al candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

David Smolansky, ex Comisionado de la OEA para los migrantes venezolanos y miembro del comando de campaña de González, dijo a Infobae que “se ha cometido una atrocidad en contra los venezolanos en el exterior, que no pueden votar en estas elecciones. Se han violado nuestros derechos civiles y políticos, negándonos la participación de esos 8 millones de migrantes y refugiados”.

David Smolansky, ex Comisionado de la OEA para los migrantes venezolanos

Desde 2014, 7.774.494 venezolanos han emigrado debido a la crisis en el país, de los cuales 6.590.671 se encuentran en América Latina y el Caribe, según cifras de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Sin embargo, el chavismo desestima estos datos.

A pesar de la imposibilidad de votar, la diáspora venezolana ha encontrado otras formas de participar y manifestarse. “El 28 de julio se está tomando como un hito movilizador y esa gran movilización servirá para el inicio de una transición que nos lleve a la democracia”, afirmó a Infobae Smolansky.

En respuesta a las restricciones, los venezolanos en el exterior han lanzado la iniciativa “Comanditos Exterior”. Desde esta plataforma, los migrantes ayudarán a movilizar a quienes están en Venezuela, brindándoles apoyo durante el proceso electoral. Además, se organizarán manifestaciones y congregaciones pacíficas en cerca de 80 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Buenos Aires, Miami, Nueva York, Madrid y Bogotá.

“El no tener la oportunidad de votar no quiere decir que no tendremos voz. La diáspora se hará escuchar el 28 de julio”, destacó Smolansky, subrayando que aunque apenas poco más de 69.000 venezolanos podrán votar en el exterior, la comunidad en el exilio está determinada a hacer sentir su presencia y apoyo.

¿Dónde está la diáspora venezolana?

Colombia es el país que ha acogido a la mayor cantidad de venezolanos, con aproximadamente tres millones de ciudadanos asentados allí. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), este país alberga a 2,9 millones de migrantes venezolanos.

En España, también se ha registrado un gran número de migrantes del país caribeño, muchos de los cuales son líderes opositores que se fueron huyendo de la persecución política. Entre ellos se encuentran figuras como Dinorah Figuera, Antonio Ledezma, Diego Arria y Leopoldo López, quienes están involucrados en la campaña de Edmundo González Urrutia.

En Perú, cerca de 1,5 millones de venezolanos residen en el país, de los cuales unos 900.000 son mayores de edad. Sin embargo, según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, solo 589 personas están habilitadas para votar debido a las barreras administrativas impuestas por las autoridades.

Los venezolanos en el exterior enfrentaron todo tipo de trabas para inscribirse en el registro electoral (EFE/ARCHIVO)

El contexto electoral en Italia también es complejo. A pesar de que la embajada venezolana estima que hay 13.548 venezolanos registrados en el país, María Claudia López, presidenta de la asociación italovenezolana, denuncia que los procedimientos exigidos por los consulados son imposibles de cumplir para muchos, lo que ha reducido significativamente el número de votantes habilitados.

Los venezolanos en Argentina han organizado una jornada especial en el consulado venezolano en Buenos Aires para el día de las elecciones, que incluirá una feria migrante. Según Elisa Trotta, activista de derechos humanos, este evento tiene como finalidad apoyar a los 2.638 venezolanos habilitados para votar, un número relativamente pequeño en comparación con los aproximadamente 250.000 residentes venezolanos en el país.

La gran comunidad venezolana que reside en los Estados Unidos tampoco podrá participar en la elección de este domingo, ya que el régimen de Maduro rompió relaciones con la Casa Blanca, lo que dejó sin sedes diplomáticas al país caribeño.