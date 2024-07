La diputada Deisy Choque dice que antes había un Camacho que convulsionaba y ahora hay un «Evacho»

La diputada del ala «arcista», Deisy Choque. Foto: Facebook de la legisladora

Por Fernando Chávez Virreira

La diputada del ala «arcista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, sostuvo que antes el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, era el que alteraba la paz en el país, pero ahora es el expresidente Evo Morales quien amenaza constantemente con movilizaciones. “Antes era Camacho, ahora tenemos un Evacho”, afirmó.

“Si no me reconoces, voy a movilizarme; si no haces lo que yo digo, voy a incendiar el país. ¿Qué boliviano quiere vivir bajo amenazas? En santa Cruz, lo teníamos a Camacho, que iba fregando la estabilidad de manera permanente, pero hoy ya no hay Camacho, ahora es Evacho el que amenaza con movilizaciones desde diciembre del año pasado”, expresó la diputada en declaraciones a la prensa.

La legisladora expresó que esa situación ahuyenta a inversionistas y turistas, que no vienen al país por miedo.

“Hay que enviar un mensaje al señor Morales: que, si de verdad quiere a Bolivia, genere estabilidad y que se calle; no le estamos pidiendo que nos ayude a hacer gestión, pero por lo menos que se calle, porque así ayuda más”, declaró.

Agregó que al único que le conviene que en el país no haya combustible o que existan dificultades es a Morales, para que después diga que es el «salvador» de Bolivia. “Usted llegó con las ollas llenas y las dejó vacías”, le dijo.