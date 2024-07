La enfermedad incurable de Céline Dion y los efectos en su voz: por qué su inesperada aparición en los JJ. OO. de París fue tan impactante

La cantante canadiense, que llevaba más de cuatro años sin ofrecer una actuación, ha regresado a los escenarios en una cita muy especial: la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 de la noche de este viernes, 26 de julio, ha sido la actuación de Celine Dion, quien ha regresado a los escenarios en medio de su lucha contra una desgarradora enfermedad que la obliga a alejarse de su gran pasión.

La última vez que la intérprete de My Hearts Will Go On realizó un concierto fue durante su gira Courage World Tour. Hablamos del espectáculo que ofreció en la ciudad de Newark (Estados Unidos) en marzo de 2020. Desde entonces, se había dedicado por completo al tratamiento de su enfermedad. Pese a las dificultades en su estado de salud, eligió este evento deportivo para volver a cautivar a su público con sus canciones, lo que provocó una gran expectación.

Con un portentoso tono de voz en mitad de una lluviosa noche parisina, la cantante canadiense interpretó Hymne à l’amour, de Edith Piaf, desde lo alto de la Torre Eiffel, poniendo broche final a la ceremonia celebrada a lo largo del río Sena. No es la primera vez que la artista participa en una ceremonia de esta magnitud, pues en 1996 inauguró los Juegos Olímpicos de Atlanta interpretando su hit The Power of the Dream.