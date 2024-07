La explosión de dos toneladas de pirotecnia hace volar por los aires una fábrica europea

Una poderosa explosión, equivalente a dos toneladas de TNT, se produjo en la tarde de este jueves en una fábrica de pirotecnia ubicada a unos 30 kilómetros de Sofía, la capital de Bulgaria.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Tres almacenes de fuegos artificiales volaron por los aires y dos personas resultaron gravemente heridas. El lugar está lejos de zonas pobladas, pero en la región se ha declarado el estado de emergencia parcial. Un dramático video muestra el momento de la explosión.

🇧🇬 Bulgaria, Elin Pelin, 23 km from Sofia, fireworks warehouse. It’s a very combustible year for anyone helping Ukraine. Bulgaria is the largest 152mm post – soviet caliber shells manufacturer in Europe, so the fire hazard in the country is rather high at the moment. pic.twitter.com/5CN8TBjNNl

— 1 Star (@PawelSokala) July 26, 2024