La exportación de soya cayó un 77% y sus derivados un 35% de enero a mayo de este año, según el INE

Asimismo, en los que respecta a los derivados de soya, las exportaciones en los primeros cinco meses del presente año alcanzaron los $us 384,5 millones, a diferencia de los $us 594,2 millones anotados en el mismo periodo de tiempo en 2023.

Los envíos al exterior de semillas y habas de soya alcanzaron $us 28,7 millones entre enero y mayo de 2024, cifra que es menor a los $us 125,4 millones registrados en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Es decir, hay una diferencia negativa de $us 96,7 millones.

El reporte del INE suscribe que hay una tendencia hacia la recuperación de abril a mayo de la presente gestión.

Sin embargo, si se compara el mes de mayo de 2024 con el mes de mayo de 2023 también hay una tendencia a la baja en ambos productos.

En mayo de 2023, las exportaciones de semillas y habas de soya alcanzaron los $us 44 millones, pero en el mismo mes de 2024 la cifra llegó solo a $us 6,7 millones. Lo mismo pasa con los derivados de esta grano: $us 165,2 millones en mayo de 2023 y $us 117,8 millones en mayo de 2024.