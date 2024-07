La nueva función al estilo Instagram Stories

Google Photos, conocido por sus avanzadas características de inteligencia artificial como el Magic Editor, Magic Eraser y Photo Unblur, ahora está desarrollando una nueva función llamada «My Week». Esta característica se asemeja a las Instagram Stories, ofreciendo una manera innovadora de compartir momentos semanales de forma más íntima.

¿Qué es «My Week»?

La función My Week permitirá a los usuarios crear resúmenes semanales de sus fotos y videos, los cuales podrán ser compartidos con un grupo selecto de amigos y familiares. A diferencia de las redes sociales tradicionales, este contenido estará disponible solo para aquellos que el usuario invite específicamente, creando una experiencia más personal y exclusiva.

Activando «My Week»

Para activar My Week, los usuarios verán un nuevo mosaico en la parte superior izquierda de la aplicación Google Photos que dice «Introducing My Week» junto a su avatar y un botón de ‘+’. Al hacer clic, se les guiará a través del proceso de configuración, eligiendo las fotos que desean destacar de las últimas semanas.

Características de «My Week»

Invitaciones exclusivas

Una vez configurada, los usuarios podrán invitar a otros a ver sus «My Week». Estas invitaciones permitirán a los amigos y familiares ver las historias semanales en un formato vertical, similar a Instagram Stories, con la capacidad de dar «me gusta» y dejar comentarios.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Integración con Memories

Los resúmenes de My Week se integrarán en el carrusel de Memories de Google Photos, permitiendo a los usuarios y a los destinatarios revivir esos momentos especiales en cualquier momento.

Interacción social mejorada

Esta nueva función no solo facilita la creación y el compartir de recuerdos, sino que también refuerza las capacidades sociales de Google Photos, que aunque no es una red social per se, es utilizado por muchos para compartir fotos y videos con familiares y amigos.

¿Qué más está en desarrollo?

Además de My Week, Google está trabajando en varias mejoras para la aplicación de Google Photos. Entre ellas, la reubicación del menú de actividad de compartición al apartado de actualizaciones y un nuevo diseño para la sección de lugares que mostrará un mapa con pines en la parte superior.

La visión de Google Photos

Google Photos siempre ha sido más que un simple almacén de fotos. La aplicación incorpora herramientas avanzadas de edición y gestión de imágenes, y ahora con My Week, se está expandiendo hacia una plataforma más social y colaborativa. Este movimiento podría cambiar cómo los usuarios interactúan con sus recuerdos y cómo los comparten con sus seres queridos.

Lo que dice la comunidad

En un reciente informe de Android Authority, se reveló que la función My Week está mucho más avanzada en su desarrollo de lo que se pensaba inicialmente. Con el código habilitado por AssembleDebug, se ha mostrado que la funcionalidad está casi lista para su despliegue.

Como siempre, en WWWhatsnew.com, nos encanta explorar y explicar las últimas novedades tecnológicas. Esta nueva característica de Google Photos es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología puede hacernos la vida más fácil y conectarnos de maneras más significativas.

Google sigue demostrando su compromiso con mejorar la experiencia de usuario en sus aplicaciones, y My Week es una prueba más de ello. Los usuarios podrán disfrutar de una nueva forma de compartir sus vidas, uniendo lo mejor de la tecnología de fotos con la simplicidad y la intimidad de las historias personales.