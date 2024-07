La Paz aporta el 24,8% del Producto Interno Bruto nacional

De un aporte del 23,9% al Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia en 2012, La Paz pasó al 24,8% en la actualidad, reveló el presidente Luis Arce.

“La Paz estuvo con una participación en el año, por ejemplo, 2012, del 23,9% en todo el Producto Bruto del país y ahora tenemos una participación del 24,8% del Producto Interno Bruto global”, señaló el presidente el jueves en la inauguración de la Feria Internacional La Paz Expone 2024.

El PIB es la representación del resultado final de la actividad productiva del total de las unidades de producción residente de un país, en un tiempo determinado con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes y no residentes, y valorado en unidades monetarias.

En 2023, el PIB nominal de Bolivia, que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final, fue de $us 45.460 millones, el más alto de toda la historia nacional.

Arce refirió que “el Producto Interno Bruto nominal, el año 2022, alcanzó ya a 12.278 millones de dólares una cifra nada despreciable, porque si tomamos en cuenta que el año 2019 estábamos con 11.586 (millones de dólares)”.

“Esto quiere decir que, La Paz está poco a poco despegando en sus cifras económicas y está eso, por supuesto, repercutiendo en una mejora en la calidad de vida que tienen los paceños y las paceñas”, aseguró.

En esa línea, destacó que el indicador de la tasa de desocupación, que en 2019 llegó al 4% y trepó al 8,6% en el primer trimestre de 2021, para el 2023 se redujo al 2,8%.

La tasa de abandono de educación, que bordeaba aproximadamente el 2,8% hacia el 2016, bajó a 2,2% en 2012 y en 2023 se redujo más llegando al 1,4%. Lo que quiere decir que más niñas y niños terminan la escuela y el colegio.

A la par, La Paz muestra una importante mejora en el coeficiente Gini, que mide el nivel de concentración de la riqueza. Cuanto más bajo es el indicador, quiere decir que mejor se distribuye el ingreso, y cuanto más alto refleja que no hay una homogénea distribución del ingreso en un departamento o un país.

En 2016 el indicador estaba en 0,46, en 2019 bajó a 0,42, pero en 2020 subió a 0,45, no obstante, para este año se volvió al 0,42.

En cuanto a la pobreza extrema, cuyo indicador llegó al 12,3% en 2013, para 2019 escaló al 16%, pero en esta gestión bajó al 12%.

“Son cifras muy, muy alentadoras, (que muestran) que lo que estamos haciendo tiene sus efectos”, aseguró el presidente.

Esto también se refleja en la ampliación de la base empresarial en el departamento que pasó de 101.387, en 2019, a 118.773 a mayo de este 2024.

La cartera de créditos llegó a una cifra récord. En 2006 era de $us 1.029 millones, el año 2019 pasó a $us 6.625 millones de dólares y en mayo de 2024 a $us 7.888 millones.

Solo en el caso del crédito productivo se pasó de $us 2.800 millones el año 2019 a $us 3.623 millones a abril de este 2024.

