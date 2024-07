La Paz: Niñez, la prioridad en las cuatro horas de atención gratuita de los hospitales municipales

Pacientes esperan a ser atendidos en el Hospital Municipal de Cotahuma. Foto: Leny Chuquimia / Visión 360

Por Leny Chuquimia

Las niñas y niños fueron la prioridad en las cuatro horas de atención gratuita que brindaron los cinco hospitales municipales de La Paz, la mañana de este sábado. La campaña denominada “A puertas abiertas”, tuvo el objetivo de regalar salud a los paceños en su mes aniversario. Pediatría fue la especialidad más requerida.

“Pensaba que iba a ser como una feria dónde te miden la presión y el azúcar, pero nos dieron atención en especialidades. Para nosotros es una gran ayuda”, señaló doña Elvira en el Hospital La Merced. Junto a sus hijos llegó hasta el nosocomio para buscar atención en odontología y pediatría.

Pese a las bajas temperaturas que se presentan en Villa Fátima, por su cercanía a la cumbre, desde muy tempranas horas, decenas de mamás se dieron cita en el Hospital Municipal La Merced. Este es uno de los que más pacientes recibió. Familias enteras y con varios niños abarrotaron los pasillos.

“Nosotros hemos habilitado nuestras especialidades de pediatría, cirugía, ginecología, obstetricia, odontología y fisioterapia. Una de las más demandadas, fue pediatría, hemos tenido que habilitar dos consultorios y hemos llamado a un tercer especialista para habilitar uno tercero”, manifestó contenta la directora del Hospital Municipal La Merced, Veronica Rodriguez.

Silvia, llegó con su mamá y su hermana. Ellas están afiliadas en la Caja Nacional de Salud, un seguro en el que no es fácil conseguir atención.

“Vi en el internet que estaban en campaña, llamé y me dijeron que atenderán a todos, tengan o no un seguro de salud. Por eso vinimos”, comentó.

Aunque es la primera vez que los cinco “hospitales hermanos” emprenden una campaña conjunta de atención gratuita, la iniciativa no es nueva para todos. En solitario, el Hospital Municipal de Cotahuma ya realizó un “A puertas abiertas” en abril.

“Para nosotros esta es la segunda vez que abrimos una campaña de este tipo. La primera fue el 5 de abril. Lo diferente de ahora es que lo estamos haciendo junto a todos nuestros hospitales municipales hermanos. Junto a nuestra Secretaría de Salud y todos los hospitales iremos analizando hacer más de estas actividades”, indicó el director del Hospital Municipal Cotahuma, Alfredo Salinas.

La experiencia en la campaña fue notoria. Todo el personal del hospital se dedicó a atender a la población, a difundir la campaña en puertas del nosocomio, a informar a la gente que llegaba al mercado Strongest de que podía pasar a recibir atención.

De acuerdo a sus registros preliminares, se atendieron más de 180 pacientes en el marco de la campaña. Al igual que en La Merced, pediatría fue la especialidad más solicitada, seguida de Medicina Interna.

“Yo vine para que me revisen por unas molestias, me han dicho que podría ser por la presión, por eso quiero que me vea el médico”, explica Rosario M. Una paciente adulto mayor, vecina de Cotahuma.

Salinas explicó que al final de la campaña se hará una evaluación de los diagnósticos más detectados durante esta jornada. Espera que el dato les ayude a identificar las necesidades en salud que tienen los paceños

Añadió que además de las especialidades básicas, acompañaron la jornada con los servicios de odontología y fisioterapia. En ellas también hubo gran una gran demanda, en muchos casos llegaron desde otros hospitales.

Y es que estos no estuvieron disponibles en todos los hospitales municipales. Por este motivo no todos los hospitales tuvieron la misma afluencia.

“En toda la mañana tuvimos 23 beneficiarios de la campaña, seis pidieron atención en pediatría. No es que no vino gente , pero buscaban atención en odontología, fisioterapia o urología y no estábamos dando esta atención”, indicó el personal de informaciones del Hospital Municipal La Paz, en plena Garita de LIma.

“En internet decían que en los otros hospitales hay fisioterapia, pero acá no tienen. Queremos irnos al Hospital Municipal La Portada, a ver si alcanzamos, por ahí allá si hay”, comentó don Porfirio.