La revuelta militar avivó la fractura del MAS y marcó un antes y un después

Evo Morales y Luis Arce. Fotos: APG y EFE

El calendario marcaba el 30 de diciembre de 2021, cuando la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización que lidera el expresidente Evo Morales, se reunió en un ampliado de evaluación. En ese encuentro, un representante comentó que durante los 14 años de Morales en la Presidencia sus ejecutivos tenían “acceso directo” a algún ministerio.

“Ahora, es todo un calvario; a veces reunirnos con un ministro es muy complicado”, lamentó. En esa reunión, Morales sostuvo que “escuchando las intervenciones” de los que tomaron la palabra había concluido que “es importante que Lucho mejore su gabinete”.

Aquel encuentro, marcó un hito en la pugna interna del MAS, porque fue cuando se comenzó a distinguir una fisura. Otro hito se registró esta semana, cuando tras la revuelta militar se avivó la pugna de ese partido con un rasgo que no se percibía antes del 26 de junio.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Giovanni Alfonsín Carlo, exsenador del MAS, en contacto con Visión 360, sostuvo que el nivel de conflictividad y ruptura en el partido azul subió un escalón tras la asonada, el “más alto”, y recordó que antes “los dardos” que se lanzaban entre los bloques “evista” y “arcista” siempre eran, con preeminencia, entre actores de segunda o tercera línea. “El ataque estaba a ese nivel, y los líderes importantes o las cabezas de ambos bloques se limitaban a hacer declaraciones o insinuaciones”.

Aquello cambió tras la revuelta. “Esta ocasión, por primera vez, hemos visto declaraciones de manera directa del presidente Lucho Arce en contraposición de Evo Morales, y la prueba más clara son los dos tuitazos que se mandaron entre ambos líderes”, manifestó.

El 30 de junio, Morales posteó en su cuenta de X que Arce “engañó” a Bolivia y al mundo al denunciar un supuesto golpe. La respuesta del Primer Mandatario fue la siguiente, ese mismo día: “Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido”.

El blanco de la asonada

Tras la revuelta, el 28 de junio, Morales, en un contacto con la prensa, sostuvo que él era “el blanco” de la asonada, aunque expresó sus dudas de que se tratara de un intento de golpe. “Qué clase de golpe será ese, con un ministro feliz paseando por la plaza Murillo; un golpe de Estado con cero heridos y ningún disparo, solo balines”, aseguró.

Un día después, el 29 de junio, se publicaron entrevistas que Arce concedió a medios y agencias del exterior. A EFE, el Primer Mandatario le dijo que “Evo Morales ya no es presidente del MAS”, porque “su mandato caducó en 2016”, algo que rechazaron desde el “evismo”. Mientras que a El País de España le respondió que Morales “va a utilizar todo, incluso poner en duda el golpe fallido, por sus aspiraciones políticas personales”.

Una de las más recientes escaramuzas está relacionada con la postura que asumió el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre la asonada. El libertario tildó a lo ocurrido como un “fraude montado”. Arce, en una entrevista con Página 12 de Argentina, manifestó, el 4 de julio: “Yo lamento la coincidencia entre Evo Morales y Milei”.

Morales, en su cuenta de X, respondió: “Nosotros nunca fuimos ni seremos aliados de la derecha, el pueblo sabe quiénes condujeron a la Patria a mejores días y quiénes tienen hundido al país en una crisis económica”.

El analista político José Orlando Peralta afirmó a este medio que la revuelta militar marcó un punto de inflexión en la interna del partido azul. Sostuvo que la asonada no terminó como un factor de unidad, porque cada bloque del MAS está tratando de capitalizar, a su manera, lo ocurrido.

“Hay un antes y un después, después del 26 de junio, en cuanto a la pugna interna del MAS, por el tema, por un lado, del relato y, por el otro, de la capitalización del relato, por parte de Arce y de Evo (…). Hay intereses materiales de cada facción que son irreconciliables. A pesar que coinciden simbólicamente, los intereses materiales, tanto de poder y de recursos, están en ese punto en el que ya no hay acuerdo”, indicó.

Orlando Peralta suma un elemento electoral al análisis: considera que ambas alas no hablan a los votantes indecisos ni a los electores que les son adversos, sino que se están dirigiendo al electorado “duro” del MAS, en busca de mantenerlo, contenerlo y disputarlo. “El MAS tiene un voto duro que va a votar por uno de los dos. Aquí es la disputa de quién concentra más, porque el voto indeciso, el voto que quiere un cambio no va a votar por los masistas ni tampoco el voto anti-MAS”, aseguró.

El candidato

“Sobre todo, Lucho es experto en cuidar la economía. En buscar qué hacer y cómo hacerlo para generar divisas”. La expresión es de Morales y forma parte de su libro Volveremos y seremos millones, publicado cuando estaba en el exilio.

En ese texto, el exmandatario relata algunos detalles de cómo se definió el binomio del MAS en Argentina para los comicios de 2020. Comenta que un elemento que pesó en la decisión fue el factor económico. Y es que Arce, durante gran parte del mandato de Morales, fue ministro de esa área y uno de los principales exponentes del modelo implementado.

Arce ganó esas elecciones, con el 55% de respaldo electoral y asumió en noviembre de 2020. No obstante, la pugna interna del MAS no estaba lejos.

Froilán Fulguera, secretario político de la dirección nacional del MAS, aseguró a Visión 360 que la fractura comenzó “ya a finales de 2021”. Al respecto, expresó: “Desde ahí ha habido la ruptura. Ahí se ve un quiebre y el 2022 ya se consolida”.

El exvicepresidente Álvaro García Linera, en una entrevista con BBC, esta semana, señaló que “la interna surgió a los seis meses de gobierno” (es decir, en 2021). “Ya empezaron los problemas con las candidaturas. Lo que ha hecho la crisis económica es exacerbar el problema, hasta llegar a estos extremos tan polarizantes y personalizados”.

El encuentro del MAS “evista” del 10 de junio, realizado en Villa Tunari (Cochabamba), proclamó a Morales como postulante. “Ya me hicieron creer candidato… a ganar las elecciones”, expresó entonces.

Fulguera señaló que Arce tiene derecho a ser candidato, pero considera que si desea presentarse a las elecciones de 2025, debe hacerlo con otra sigla. “Tiene todo el derecho, pero que se haga su partido o una agrupación ciudadana para participar, porque el MAS si bien es de las organizaciones, pero hay un comandante, hay un líder que es Evo Morales”, expresó.

Rufo Calle, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, manifestó a este medio que las organizaciones sociales matrices son “las dueñas legítimas del instrumento político”, y que el ala “evista” se equivoca al tener esa lectura.

El exrepresentante de los campesinos aseguró que el evismo “no tiene moral para pedir que el señor Presidente vaya con otro instrumento”, puesto que ese bloque “está llevando a una proscripción del instrumento político”.

Carlo considera que ambos bloques “lo que tienen en disputa es su futuro político” y más allá de aquello, su “sobrevivencia política”.

“La división no solo ha pasado por el tema partidario, hay cosas más profundas que se han tocado. No solo se han atacado políticamente. Han generado una división interna, se han atacado familias. No creo que cuando se elija el candidato esta pugna termine, porque hay que tener en claro que estos dos liderazgos, o estos dos bloques, lo que tienen en disputa adelante es su futuro político”, concluyó.

10 hitos de la fractura del MAS

1 30 de diciembre de 2021: En un ampliado de evaluación de las Seis Federaciones, un representante comentó que durante los 14 años de Evo Morales en la Presidencia sus ejecutivos tenían “acceso directo” a algún ministerio. “Ahora, es todo un calvario”, acotó. El exmandatario, tras escuchar las intervenciones, afirmó: “Es importante que Lucho mejore su gabinete”.

2 15 de junio de 2022: El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que el presidente Luis Arce cometió “alta traición”, porque días antes, cuando posesionó al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, no levantó el puño izquierdo, una señal del partido azul, al tomar el juramento a la autoridad entrante, quien hizo la señal de la cruz.

3 7 de septiembre de 2022: El expresidente Evo Morales denunció, en contacto con la prensa, la existencia de un supuesto “plan negro” en su contra. Según los documentos que mostró, el plan apuntaría a llegar a 2025 con el objetivo cumplido de “Jilata presidente”. Desde el Órgano Ejecutivo negaron la existencia de dicho plan.

4 25 de octubre de 2022: El ala renovadora del MAS, afín al “arcismo”, eligió a Andrés Flores como jefe de bancada de ese partido en la Cámara de Diputados. Los legisladores evistas cuestionaron la convocatoria para esa elección. Esa ala del partido apostaba por reelegir al diputado Gualberto Arispe (en 2023 fue elegido Jerges Mercado en el cargo).

5 19 de octubre de 2023: La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, sostuvo, en una entrevista con La Razón, que Evo Morales “se ha convertido en la principal oposición del Gobierno”. El 22 de octubre, en su programa en RKC, el exmandatario replicó: “Somos principal oposición a la corrupción, a la protección al narcotráfico, no aceptamos”.

6 6 de diciembre de 2023: El expresidente Evo Morales se reunió con distintos sectores en Sucre (Chuquisaca) y subrayó “las diferencias programáticas e ideológicas” que -sostuvo- tiene con el Gobierno. “Lamentablemente, somos testigos de cómo el gobierno de Luis Arce se derechizó”, aseguró.

7 14 de diciembre de 2023: El presidente Luis Arce en contacto con la prensa manifestó: “Nosotros no estamos en carrera electoral. Lamentamos que haya incumplido su palabra el compañero Evo, de no hablar de esto (candidaturas, hasta 2024), porque así lo habíamos decidido en una reunión que tuvimos en Sacaba, donde estaban las organizaciones”.

8 1 de mayo de 2024: En su discurso del 1 de Mayo, por el Día del Trabajador, el presidente Luis Arce se refirió a lo que denominó como “nueva derecha”. “A ese accionar de la derecha tradicional se ha sumado la nueva derecha. Esta busca generar movilizaciones para intereses de una sola persona y no de todo el pueblo. Quieren boicotear y pisotear a las organizaciones para satisfacer la sed de poder de esa persona”, indicó.

9 19 de mayo de 2024: El exmandatario Evo Morales reconoció que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca son militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), pero subrayó que el Gobierno que lideran “ya no es” de ese partido.

10 30 de junio de 2024: El exmandatario Evo Morales, a través de su cuenta de X, manifestó que el presidente Luis Arce “engañó” al pueblo y al mundo al denunciar un supuesto golpe. Arce le respondió: “Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia”.