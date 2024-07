Pese a las intenciones de un solo acto por las fiestas julias, este año no fue posible. El alcalde Iván Arias confirmó este jueves que nuevamente se tendrán sesiones de honor divididas por la gesta libertaria de 1809, una del Concejo y otra organizada por el gobierno departamental.

“Nuestro Concejo Municipal, que es el que organiza las sesiones de honor, en una reunión ha decidido, lo vamos a hacer nomás nosotros solos, porque después nos va a dar cualquier desaire. De tal manera que la sesión de honor es para el día 15 a las 10 de la mañana”, expresó Arias.

El alcalde relató que antes de julio se había expresado la intención de una sola agenda para las fiestas julias. De hecho, aseguró, se esperaba la presencia del gobernador Santos Quispe en la iza de la bandera del 1 de julio en la plaza Murillo.

“Nos ha hecho la piedra el gobernador, no ha aparecido; y no ha mandado a alguien siquiera que diga ‘no voy a poder, estoy enfermo’, no ha venido. Al mediodía nos llega una invitación, donde (dice) le invito a mi acto. Pero ¿acaso no íbamos a hacer juntos?, así lo ha pateado”, aseveró.

Quispe había expresado su voluntad que una sola sesión congregue a los representantes de los tres niveles de gobierno, además de legisladores nacionales, concejales y asambleístas departamentales.

No obstante, al parecer, no hubo el consenso necesario para llevar a cabo esto y ahora habrá al menos dos sesiones: una del gobierno municipal y otra del departamental. Ahora queda pendiente conocer si el presidente Luis Arce asistirá a alguno de los actos por las fiestas julias.

