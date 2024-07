La Unión Europea advirtió que no reconocerá el resultado de las elecciones en Venezuela hasta que Nicolás Maduro publique las actas

En medio de las denuncias de fraude en las elecciones en Venezuela, la Unión Europea advirtió este miércoles que no reconocerá los resultados hasta que Nicolás Maduro publique las actas.

«Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos», agregó en una rueda de prensa que brindó durante su visita a Vietnam.

«La Unión Europea exhorta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos», subrayó.