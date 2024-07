Lanzan competencia para fotógrafos latinos

Los trabajos para la 18.a edición de los Sony World Photography Awards pueden enviarse desde el 1 de junio de 2024 a través de worldphoto.org y la participación es libre y gratuita.

Los Sony World Photography Awards son un importante evento anual que premia las mejores fotografías contemporáneas del mundo. Los premios celebran las imágenes que dan forma a nuestro lenguaje visual actual, y otorgan amplia exposición y oportunidades significativas a fotógrafos de todo el planeta. Organizados por Creo a través de su unidad de fotografía, la World Photography Organisation, los premios son el centro del programa de Creo e impulsan su misión de empoderar el talento creativo. Sony apoya la celebración de los premios para ayudar con el continuo desarrollo de la cultura fotográfica y ofrecer una plataforma global para los talentos de la actualidad.

Se invita a los fotógrafos de todo el mundo a participar en las cuatro competencias que integran los premios: Profesional, que celebra series destacadas de trabajos de 5 a 10 imágenes en 10 categorías; Abierta, que reconoce las mejores imágenes únicas del año en 10 categorías; Juvenil, que premia las imágenes de talentos emergentes de hasta 19 años de edad; y Estudiantil, que resalta los proyectos de estudiantes de fotografía de todas partes del mundo.

Los fotógrafos latinos que inscriban sus series fotográficas en la competencia Profesional tendrán también la oportunidad de participar en el Latin America Professional Award , que premia las mejores series fotográficas de la región. Así mismo, el Latin America Regional Award reconoce las fotografías individuales inscritas en la competencia abierta. Estos premios, enfocados específicamente en los fotógrafos latinos, ofrecen la oportunidad de proyectar su trabajo a nivel internacional, además de que los ganadores reciben equipo de imagen digital de Sony y la exhibición de su obra.

Otros programas de los premios incluyen los National & Regional Awardsy el Alpha Female Award. Entre los premios clave, se encuentra el Premio a la sustentabilidad, desarrollado en colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y Sony Pictures.

La inscripción es totalmente gratuita y los fotógrafos son evaluados de forma anónima por un panel de expertos de la industria.

NUEVO EN 2025

Nueva categoría en la competencia Profesional: Perspectivas

La edición 2025 de los premios introduce una atractiva nueva categoría en la competencia Profesional; los participantes tendrán la oportunidad de presentar una obra completa en la categoría Perspectivas. Esta categoría da la bienvenida a las series que cuenten una historia a través de una variedad de formatos y géneros, desde usar un documental o un enfoque creativo hasta mezclar retratos, paisajes y naturaleza muerta, unidos de manera intencional y cohesiva con un claro sentido del relato. Los jueces buscan obras que van desde historias famosas o momentos cotidianos capturados en nuevos ángulos hasta representaciones de subculturas menos conocidas o la recreación de cuentos locales. La serie debería representar una voz distintiva y una fascinación con el sujeto.

Tema de la competencia Estudiantil: In the Beginning (Al comienzo)

Para la competencia Estudiantil de este año, se les pide a los fotógrafos que respondan al tema In the Beginning. El comienzo de algo nuevo puede ser una emocionante oportunidad, y documentar el punto en el tiempo o el espacio en el cual algo se inicia, que ha sido un tema popular entre los proyectos de fotografía a lo largo del tiempo.

Tema de la competencia Juvenil: Open Call – Show us your best images! (Convocatoria abierta: ¡muéstranos tus mejores imágenes!)

Para la competencia Juvenil, se invita a los fotógrafos a presentar sus fotografías favoritas tomadas en 2024. Los participantes pueden enviar hasta tres de sus imágenes únicas y sorprendentes, y compartirlas con los jueces. Son bienvenidos todos los estilos, géneros y enfoques fotográficos.

FECHAS DE CIERRE Y PREMIOS 2025

La inscripción a los Sony World Photography Awards abrió el 1 de junio de 2024. Visita worldphoto.org para ver las descripciones de todas las competencias y categorías.

Las fechas de cierre de inscripción para presentar los trabajos en las distintas competencias son las siguientes:

Profesional: 10 de enero de 2025 a las 13:00, GMT

Abierta: 3 de enero de 2025 a las 13:00, GMT

Estudiantil: 29 de noviembre de 2024 a las 13:00, GMT

Juvenil: 3 de enero de 2025 a las 13:00, GMT

Todos los ganadores de las diferentes categorías de las competencias Profesional, Abierta, Juvenil y Estudiantil recibirán equipos de imagen digital de Sony. Además, se entregarán premios en efectivo al Fotógrafo del Año (USD 25,000), al Fotógrafo del Año de la competencia Abierta (USD 5,000) y al ganador del Premio a la sustentabilidad (USD 5,000). El ganador del título Fotógrafo del año también tendrá la oportunidad de realizar una presentación independiente de su trabajo como parte de la exhibición de los Sony World Photography Awards que se realizará en Londres al año siguiente. Los trabajos de todos los fotógrafos ganadores y preseleccionados se mostrarán en la exhibición anual de los Sony World Photography Awards en Londres y, luego, formarán parte de un tour internacional. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.