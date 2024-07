Las autoridades de salud de EEUU iniciaron vacunación de trabajadores agrícolas ante el brote de gripe aviar

El esfuerzo incluye la distribución de vacunas en granjas, iglesias y centros comunitarios, enfocándose en aquellos que están en contacto directo con animales, para minimizar el riesgo de crear un nuevo virus gripal





Trabajadores agrícolas en EE. UU. recibirán vacunas contra la gripe estacional para prevenir la recombinación con el virus de la gripe aviar H5N1 (REUTERS/Dado Ruvic.)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están lanzando una iniciativa de USD 5 millones para proporcionar vacunas contra la gripe estacional este otoño a aproximadamente 200.000 trabajadores ganaderos en los estados más afectados por el brote de gripe aviar.

Según el Departamento de Agricultura, los trabajadores de las granjas avícolas, lecheras y porcinas corren un mayor riesgo de estar expuestos simultáneamente a la gripe estacional y a la gripe aviar H5N1, que ha infectado al menos a 172 rebaños lecheros en 13 estados.

Esas exposiciones aumentan el riesgo poco frecuente de que los dos virus intercambien material genético, un proceso conocido como redistribución, para crear un nuevo virus de la gripe que “podría plantear un importante problema de salud pública al volverse más eficiente en su propagación y potencialmente más grave”, dijo Nirav Shah, subdirector principal de los CDC, en una conferencia de prensa el martes. La vacunación generalizada contra la gripe estacional reduciría ese riesgo, dijo.

El brote de gripe aviar H5N1 ha afectado a 172 rebaños lecheros en 13 estados de EE. UU (EFE/EPA/ADAM DAVIS)

Trece trabajadores agrícolas se han contagiado en el brote. Todos presentaron síntomas leves y se recuperaron. Aunque el gobierno federal tiene 4,8 millones de dosis de la vacuna contra la gripe aviar H5N1, los funcionarios no recomiendan la nueva vacuna porque los infectados han experimentado síntomas leves, el virus no se transmite entre personas y no se propaga de forma asintomática.

Algunos expertos en salud pública han abogado por la vacunación de los trabajadores agrícolas estadounidenses contra la gripe aviar. Entre los 13 trabajadores estadounidenses infectados en el brote de este año, nueve eran trabajadores que sacrificaban aves infectadas en dos granjas avícolas de Colorado. Finlandia ha dicho que planea ofrecer la vacunación preventiva contra la gripe aviar a algunos trabajadores que hayan estado en contacto con animales.

Cuando se le preguntó el martes por qué los trabajadores avícolas que corren mayor riesgo de contraer la gripe aviar no reciben la vacuna H5N1, Shah dijo que se están debatiendo estas posibilidades. “No creo que debamos analizar la introducción de una nueva vacuna desde la perspectiva de por qué no”, dijo. “Tiene que haber un argumento sólido y convincente para hacer algo. En particular, porque se trata de una nueva vacuna cuya aceptación puede ser desconocida”.

La iniciativa de vacunación busca proteger a 200,000 trabajadores ganaderos y evitar la creación de un nuevo virus gripal. (Cynthia Goldsmith, Jackie Katz/CDC via AP, Archivo)

Los CDC también están otorgando USD 5 millones a organizaciones comunitarias como el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas para esfuerzos de divulgación y educación.

Los CDC comprarán las vacunas contra la gripe estacional y los estados podrán solicitarlas según sea necesario. Las vacunas se administrarán a través de los departamentos de salud estatales y las organizaciones comunitarias en granjas, iglesias, centros comunitarios y otros lugares donde se reúnen los trabajadores.

Shah dijo que habrá suficientes vacunas para vacunar a todos los trabajadores del sector ganadero del país si así lo desean, pero menos de la mitad de la población estadounidense suele recibir la vacuna contra la gripe estacional todos los años.