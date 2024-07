La senadora Virginia Velasco dijo tras la visita que fue “la crónica de una exploración fallida” y aseguró que Morales le mintió al pueblo, pues en ese pozo no se encontró nada y hoy en día está completamente abandonado.

“Hemos verificado lo que era el pozo petrolífero Lliquimini y verificamos que no funciona, no ha tenido resultados y ha sido un fracaso la exploración, solo fue una crónica de una exploración fallida. Se hizo una inversión de $us 160 millones sin éxito y el expresidente ya no puede decir que hubo resultados, fue una mentira”, dijo a La Razón.

Asimismo, exhortó al expresidente a decir la verdad y reconocer que se hizo una mala inversión. “Esperamos también que las instancias correspondientes realicen la investigación correspondiente porque son más de $us 160 millones sin resultados”.

Indicó que también llegaron al pozo Mayaya X1, donde comprobaron que sí hay resultados positivos y maquinaria trabajando a pleno. “No es como dice (Morales) que está cerquita, son cuatro horas de distancia. Lliquimuni está totalmente abandonado, no hay camiones, solo está su plaqueta. Los comunarios nos esperaron e indicaron que de la noche a la mañana el 2019 desapareció toda la maquinaria y no les dieron ninguna noticia”.

Lliquimuni

Indicó que en las siguientes horas emitirán una petición de informe el Ministerio de Hidrocarburos, para que luego las instancias correspondientes analicen la posibilidad de iniciar un proceso contra las autoridades responsables.

Durante la Sesión de Honor por los 215 años del grito libertario de La Paz, el lunes el Casa Grande del Pueblo. el presidente Luis Arce anunció el descubrimiento de 1,7 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés) de recursos hidrocarburíferos en el pozo Mayaya Centro X1; y calificó a este hallazgo como el “más importante para Bolivia” desde 2005.

Tras esta noticia, Morales, desde sus redes sociales, se atribuyó los resultados de este hallazgo; pese a que durante su gestión no se obtuvo resultados de exploración.

En un post, el exmandatario dijo que “en 2008 se empezaron los trabajos de geología, sísmica, magnetotelúrica e interpretación de los datos, para perforar el pozo, con Petroandina”. Luego, menciona otros pasos, en diferentes años, hasta llegar a julio de 2019; en el que, según dice, se produce “el anuncio público de la inversión de $us 76 MM para la exploración del pozo Mayaya”.

El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, desmintió a Morales y explicó que el Mayaya X1 se empezó a perforar en 2022; en consecuencia, no se trata de un logro de la gestión de Morales, sino de la de Arce.