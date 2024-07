“Los pisó y se fue”: Dueña de los perritos atropellados pide justicia y cárcel para biocida

Fuente: Red Uno

Graciela Carrizalez, propietaria de los dos perritos fallecidos, expresó su dolor y exigencia de justicia tras la aprehensión del conductor de un trufi que arrolló y mató a los dos cachorros el pasado domingo 14 de julio en la urbanización Don Miguel, ubicada en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia, Santa Cruz.

“Estuvo varios días escondido, me imagino y pienso que hasta que se le pasó el tema del alcohol porque estoy segura que él estaba ebrio. Lo han agarrado ayer gracias a Dios y ahora que asuma las consecuencias, es lo único que pido”, relató Carrizalez, quien ha estado al frente de la denuncia pública y judicial contra el responsable.

El incidente, captado por una cámara de vigilancia, muestra el momento en que los dos cachorros fueron arrollados sin que el conductor detuviera su marcha para prestar ayuda a los animales. Carrizalez, visiblemente afectada, añadió: “Él no los auxilió. Como se ve en las imágenes, lo pisa y se va. Al momento que salí, no me dio tiempo de auxiliarlos porque ya estaban muertos”.

Yulieski esta siendo cautelado por el delito de biocidio en el Juzgado de La Guardia. El Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Gonzáles.

La versión de la esposa de Gonzales, que afirmaba que él había ido a pedir disculpas, fue refutada por Carrizalez, quien comentó: “Él vino a mi casa a eso de las 20:00, pero no estaba en un estado conveniente para hablar, entonces yo decidí no hablar con él y se fue, fue cuando desapareció”.

Este trágico suceso no sólo generó indignación entre los vecinos de la urbanización Don Miguel, sino que también ha resonado en toda la población cruceña, donde usuarios han exigido medidas drásticas contra Gonzales. La propietaria de los perritos subrayó que “no hay justificación. En las imágenes se observa que él pudo esquivar, había mucho espacio por donde pasar y no lo hizo. Él primero dijo que su celular se le había caído”.

Carrizalez concluyó con un llamado a la justicia y a la responsabilidad de los conductores: “Lo único que quiero es justicia, que se siente un precedente para todos los choferes, sean de vehículos y motocicletas, para que respeten la vida de los animalitos”.