Los trabajadores de videojuegos se declararon en huelga: el uso de la Inteligencia Artificial está en el centro del conflicto

La medida, respaldada por el sindicato SAG-AFTRA, busca asegurar que las voces y apariencias de los actores no sean replicadas por IA sin su consentimiento ni justa compensación.

Los artistas de videojuegos han votado a favor de ir a huelga debido a la falta de protecciones para la IA (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Los artistas de videojuegos de Hollywood han votado a favor de ir a huelga, alegando que las negociaciones para un nuevo contrato con los principales estudios de videojuegos fracasaron debido a la falta de protecciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA). Esta medida afectará una parte significativa de la industria del entretenimiento y comenzará a las 12:01 am del viernes, según informó la agencia AP. La votación finalizó el jueves, marcando la segunda huelga de este tipo para los actores de doblaje de videojuegos y los artistas de captura de movimiento.

Fran Drescher, presidenta del sindicato SAG-AFTRA, declaró en un comunicado que sus miembros no aceptarían un contrato que permitiera a las empresas “abusar de la IA”. Según Drescher, el sindicato está dispuesto a negociar únicamente cuando las empresas ofrezcan un acuerdo que sea aceptable para sus miembros. Esta decisión llega después de casi dos años de conversaciones con importantes empresas de videojuegos, como Activision, Warner Bros. y Walt Disney Co., para establecer un nuevo acuerdo de medios interactivos.

Los negociadores de SAG-AFTRA manifestaron que, aunque se han logrado avances en aspectos como salarios y seguridad laboral, los estudios se han negado a alcanzar un acuerdo sobre la regulación de la IA generativa. Sin las barreras necesarias, las empresas de videojuegos podrían entrenar a la IA para replicar las voces de los actores o crear copias digitales de sus imágenes sin consentimiento ni compensación justa, según el sindicato.

La huelga afectará una parte significativa de la industria del entretenimiento desde el viernes a las 12:01 am (David Livingston/Getty Images)

La industria mundial de los videojuegos genera más de USD 100 mil millones de ganancias anuales, de acuerdo con el analista de mercado Newzoo. Los creadores y actores que participan en el desarrollo de estos juegos son considerados la fuerza impulsora detrás de este éxito, aseguró SAG-AFTRA. Sarah Elmaleh, presidenta del Comité de Negociación del Acuerdo de Medios Interactivos, declaró que 18 meses de negociaciones han demostrado que los empleadores no están interesados en protecciones justas para la IA, sino en una explotación sin restricciones.

El último contrato interactivo, que expiró en noviembre de 2022, no incluía protecciones relacionadas con la IA. Sin embargo, garantizaba una estructura de compensación adicional para los actores de voz y los artistas de captura de movimiento, resultado de una huelga de 11 meses que comenzó en octubre de 2016. Esa huelga fue el primer gran acto laboral de SAG-AFTRA después de la fusión de los dos principales sindicatos de actores de Hollywood en 2012.

El acuerdo de videojuegos cubre a más de 2.500 artistas fuera de cámara, voz en off, artistas en cámara, captura de movimiento y especialistas, coordinadores de especialistas, cantantes, bailarines, titiriteros y artistas de fondo. En medio de las tensas negociaciones, SAG-AFTRA creó en febrero un contrato independiente que cubría proyectos de videojuegos independientes y de bajo presupuesto. Este acuerdo contiene algunas de las protecciones sobre IA que los grandes estudios de videojuegos han rechazado.

Fran Drescher declaró que SAG-AFTRA no aceptará contratos que permitan el abuso de la IA (EFE/Etienne Laurent) Fran Drescher declaró que SAG-AFTRA no aceptará contratos que permitan el abuso de la IA (EFE/Etienne Laurent)

Duncan Crabtree-Ireland, director ejecutivo nacional del sindicato y negociador jefe, afirmó que la determinación del sindicato es inquebrantable y no debe ser puesta a prueba. Según Crabtree-Ireland, las extraordinarias actuaciones de sus miembros son el corazón y el alma de los videojuegos más populares del mundo, por lo que el tiempo para que las empresas lleguen a un acuerdo se está agotando.

Audrey Cooling, portavoz de los productores de videojuegos, respondió que las empresas estaban negociando “de buena fe” y mencionó que las dos partes habían llegado a acuerdos tentativos sobre la gran mayoría de las propuestas. Cooling expresó optimismo con respecto a alcanzar un acuerdo pronto, basándose en el progreso logrado hasta el momento.

El año pasado, los miembros del sindicato votaron abrumadoramente a favor de otorgarle a la dirección la autoridad para iniciar una huelga si las negociaciones no avanzaban. La preocupación por cómo se utilizará la inteligencia artificial también contribuyó a las huelgas de cine y televisión del sindicato que duraron cuatro meses el año pasado.

La reciente huelga ha puesto de nuevo en el centro del debate el uso de la IA en la industria del entretenimiento, un tema que sigue generando controversia y resistencia entre los artistas que ven sus trabajos amenazados por la tecnología.

Las negociaciones con empresas como Activision, Warner Bros. y Walt Disney no han derivado en un acuerdo sobre la IA (REUTERS/Mike Blake/ARCHIVO) Las negociaciones con empresas como Activision, Warner Bros. y Walt Disney no han derivado en un acuerdo sobre la IA (REUTERS/Mike Blake/ARCHIVO)

El sindicato que protege a los profesionales del entretenimiento en Estados Unidos

SAG-AFTRA es el sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, una organización que representa a aproximadamente 160.000 actores, locutores, periodistas, bailarines, DJs, cantantes, y otros profesionales del entretenimiento y los medios en Estados Unidos. Surgido en 2012 tras la fusión del Screen Actors Guild (SAG) y la American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), el sindicato negocia contratos, establece estándares y protege los derechos laborales y de compensación de sus miembros.