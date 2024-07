Lula dice que no tiene que dar explicaciones a los banqueros, sino a los pobres

El presidente brasileño volvió a criticar al Banco Central por los elevados tipos de interés.

Fuente: https://actualidad.rt.com En tono de crítica al mercado financiero, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que no tiene que responder ante los banqueros, sino ante los pobres de la nación «No tengo que rendir cuentas ante ningún rico de este país, ni ante ningún banquero. Tengo que rendir cuentas ante los pobres, los trabajadores de este país, que necesitan que seamos cuidadosos y cuidemos de ellos«, declaró en un evento en Salvador, en el estado de Bahía, donde se lanzó un programa contra el abandono escolar.





Durante su discurso, Lula afirmó que el mercado le crítica por gastar en educación. «Yo prefiero pagar para que un niño estudie a gastar dinero para meterlo en la cárcel», manifestó el mandatario, quien ha intensificado sus viajes por el país de cara a la campaña, que arranca en mes y medio, para las elecciones municipales de octubre.

«Altas tasas de interés»

Después, en una entrevista con una radio local, Lula volvió a cargar contra el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. «Lo que no se puede es tener un Banco Central que no coincide de manera adecuada con los deseos de la nación. No necesitamos tener una política de tasas de interés altas en este momento», dijo.

El Banco Central de Brasil mantuvo en junio la tasa de interés básica en el 10,50 % anual, con lo que se rompió el ciclo de siete recortes consecutivos iniciados en agosto de 2023.

La entidad explicó que tomó la decisión por unanimidad ante «el incierto escenario global e interno marcado por la resiliencia de la actividad económica, las proyecciones de inflación crecientes y las expectativas desancladas, que exigen una mayor cautela».

La medida se anunció tras las críticas de Lula contra Campos Neto, a quien acusó de trabajar para «perjudicar al país».