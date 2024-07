Madre de Odalys: “Por mí puedo ir a buscar, pero si me acerco a esa familia (de Joel) me van a demandar por hostigamiento”

La familia de Odalys Vaquiata ha sufrido tres meses la desaparición de la joven, que fue vista por última vez junto a Joel P., su expareja, que ahora está detenido en Chonchocoro y que es investigado ahora por el delito de feminicidio.

Este lunes, la madre de la víctima sugirió que deberían “cavar” en casa de familiares del sujeto como parte de la búsqueda de su hija y que, si por ella fuera, acudiría en persona a los lugares en los que se sospecha están los restos de la mujer de 29 años de edad.

“Puedo ir todos los días a buscar, pero no tengo entrada. Si yo me acerco a esa familia me van a demandar por hostigamiento”, dijo.

“Yo por mí voy todos los días voy a Chonchocoro, de rodillas, y le suplico al muchacho que me diga donde está mi hija, pero no puedo acercarme porque me van a detener a mí”, añadió entre lágrimas la mujer que busca a su hija desde el pasado 30 de marzo, día en que salió de su casa y se ausentó a localidad de Tocaña, donde estuvo en compañía del sospechoso.

La madre de Odalys llegó este lunes a la Fiscalía para ver avances de la investigación y conocer detalles sobre los posibles lugares donde puede estar la joven.

En una primera instancia, el caso fue investigado por trata y tráfico de personas, pero ahora se amplió a feminicidio y Joel, principal implicado en la desaparición de la joven, se acogió a su derecho al silencio al ser convocado por la Fiscalía para declarar por esta figura penal.

”Siempre le he dicho: ‘Joel, di dónde está’. Pero ahora mete a otras personas, simplemente está desviando para no dar con el paradero de mi hija y eso es lo que más duele, pues ya son tres meses sin tener un poco de paz”, dijo la mujer que pide justicia por Odalys.