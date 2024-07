Madre que fue golpeada por su hija y que quedó al cuidado de sus nietas recibió ayuda en Santa Cruz

Fuente: Red Uno

Silveria Albis una mujer de 49 años, fue golpeada violentamente por su propia hija, la joven agresora tiene 19 años y se encuentra recluida con detención preventiva en el penal de Palmasola. Tras el hecho quedó a cargo de sus dos pequeñas nietas de 5 y 3 años.

Ahora la señora Silveria quiere un mejor futuro para sus nietas, quienes viven en una situación precaria por lo que el pasado 25 de julio, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, pidió ayuda y de manera inmediata se inició una campaña con el sector Primero la Gente de Red Uno.

Desde entonces algunas autoridades y la población le brindaron su ayuda con el compromiso de mejorar la calidad de vida de ella y sus nietas. Una de las instituciones que brindó ayuda es la Fundación Max Fernández (Fundamax), dirigido por el alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández.

“Como se comprometió anoche el presidente de la fundación (Fundamax), Jhonny Fernández, trajimos a parte del horno, material para que la señora empiece a hacer pan. También como fundación queremos decirle nosotros a la señora Silveria que tenemos profesoras de repostería, que queremos traerles, para que personalmente la capaciten a ella, y que pueda emprender un negocio”, manifestó la representante de Fundamax.

Así mismo, la población brindó ayuda con cocinas y garrafas, entre otros, también el Centro Islámico brindó ayuda de víveres, concerniente en arroz, fideo y ropa para las niñas.

Por su parte, la señora Silveria agradeció por el apoyo recibido, y señaló que eso será un motivo para salir adelante.

“Agradezco al alcalde Jhonny, por esa ayuda que me está dando, yo sé hacer pan, peque no se hacer, pero voy a aprender por mis nietas. Agradezco que me ayudo la gente”, manifestó entre lágrimas Silveria.

Así de manera exitosa culminó la campaña a favor de la señora Silveria, quien perdonó por el hecho a su hija y ahora quiere reconstruir a su familia.