Maduro expulsa a observadores críticos, pero recibe a veedores de Rusia, China y regímenes afines para las elecciones de Venezuela

Los comicios de este domingo contarán con la presencia de delegaciones enviadas por países y organismos aliados al régimen chavista, así como ex presidente cercanos al dictador.

El régimen de Nicolás Maduro mantiene el mismo guión de cada cita electoral que ha vivido Venezuela desde su llegada a Miraflores. El dictador siempre se ha esforzado en montar una amplia maquinaria de persecución y represión contra la oposición, al mismo tiempo que nunca permitió que observadores internacionales “no afines” al chavismo participen del proceso electoral. Y la de este domingo no va a ser la excepción.

Durante la última semana el canciller chavista, Yván Gil , recibió a decenas de delegaciones que participarán como observadores en los comicios de mañana. Todas ellas, sin embargo, responden a las exigencias del régimen: ser aliados del dictador y no atreverse a esbozar una simple crítica al proceso electoral. Casos como los de Alberto Fernández (Argentina) y Lula (Brasil) demuestran esto. Ambos dieron su opinión, y como en Caracas no gustaron, no fueron recibidos.

También llegaron a Caracas los ex presidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Ernesto Samper (Colombia), y Manuel Zelaya (Honduras) , cercanos a la dictadura venezolana y que también estarán presentes en las elecciones del próximo 28 de julio. Asimismo, se espera la presencia del ex jefe de Estado español, Rodríguez Zapatero , quien este sábado fue duramente criticado por los parlamentarios españoles del Partido Popular (PP) que el viernes fueron deportados de Venezuela.

No obstante, la presencia de los veedores rusos no es de extrañar a nadie, ya que el jefe del Kremlin es uno de los principales sostenes del dictador Maduro junto a China, Cuba e Irán.

El Centro Carter, ONG fundada en 1982 por el ex presidente Jimmy Carter, fue una de las organizaciones extranjeras invitadas directamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir de lo establecido por los acuerdos de Barbados. Sin embargo, la organización, al igual que la misión de la ONU, cumplirá funciones de observación “técnica”. Es decir, limitadas.

También fueron invitadas por las autoridades electorales chavistas la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Unión Africana, y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (OPEIR).

Los críticos, afuera

Varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como una de ex presidentes invitada por la oposición venezolana, no pudieron entrar, tras la negativa de la dictadura de Maduro.

Entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban ex presidentes y una ex vicepresidenta latinoamericanos, que no pudieron viajar el viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera impedido despegar de Panamá. El grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como “invitados” de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores.

“Nosotros hemos dicho claramente que fuimos, o quisimos llegar a Venezuela como invitados de Edmundo (González Urrutia) y María Corina. Era un acompañamiento, (…) no como testigos, porque obviamente no íbamos a tener posibilidad de inscribirnos ante el Consejo Nacional Electoral (de Venezuela)”, dijo la ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez en la capital panameña.

La ex vicepresidenta colombiana hizo sus declaraciones en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial con los expresidentes Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia, y Vicente Fox de México, unas horas después de bajarse del avión de Copa Airlines.