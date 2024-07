Manifestantes atacan con cócteles molotov edificios gubernamentales en Albania

Los manifestantes exigieron la dimisión del gobierno del país y la liberación del opositor y ex primer ministro Sali Berisha.

Democratic Party protesters threw Molotov cocktails at the Prime Minister’s office in Albania and called for the resignation of PM Edi Rama. pic.twitter.com/7MmXvPKXYF

Manifestantes que salieron a las calles de la capital de Albania, Tirana, en la noche del jueves al viernes para protestar contra el Ejecutivo que lidera el país, atacaron edificios gubernamentales y municipales, informan los medios locales.

Los ciudadanos que se manifestaron eran seguidores del Partido Democrático albanés, cuyo líder, el ex primer ministro del Gobierno entre 2005 y 2013, Sali Berisha, se encuentra bajo arresto domiciliario desde finales del año pasado. Los activistas exigieron la liberación de Berisha y acusaron al actual primer ministro, Edi Rama, de corrupción y pidieron su dimisión.

Albania’s opposition Democratic Party protested in Tirana outside the Prime Minister’s office, asking for the release of the party’s leader, Sali Berisha, who is under house arrest and under investigation for alleged corruption. pic.twitter.com/WGjnfXZ9Qh

