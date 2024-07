Médicos autorizan la cirugía a la bebé que nació con el corazón al lado derecho

En Santa Cruz, la pequeña Ashly necesita $us 20.000 para ser intervenida. La madre de la menor pide ayuda al a población para salvar la vida de su hija.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

La pequeña Ashly, una bebé que nació con el corazón ubicado al lado derecho, necesita la ayuda de la población para recaudar $us 20.000 para una someterse a una cirugía y así salvar su vida.

“Mi niña ya está estable y hoy salieron sus análisis y los médicos me dijeron que en 15 días tiene que operarse. Son $us 20.000 lo que necesitan y yo no tengo esa cantidad, pero gracias a Dios, muchas personas me están colaborando”, manifestó Yucel Flores, madre de la recién nacida, quien explicó que se trata de una cirugía de alto riesgo.

A pesar de la ayuda que está recibiendo, aun falta para poder alcanzar la cantidad solicitada para la cirugía, por lo que, la afligida madre, pide a las personas de buen corazón, puedan llamar al 753-15434 y ayudar a salvar la vida de la pequeña Ashly.

La recién nacida, cuya familia es originaria de Mineros, se encuentra actualmente en la sala de reanimación del Hospital Japonés, sometida a múltiples estudios médicos. Los profesionales de la salud han indicado que se trata de un caso extremadamente riesgoso. “Es una cardiopatía severa, grave y congénita”, explicó Neysi Surriabre, jefa de emergencias en el Hospital Japonés.