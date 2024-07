“Mi mamita no merecía morir así”: Velan a Bertha, víctima de violación y asesinato en Santa Cruz

Fuente: Red Uno

En su domicilio, familiares y amigos se reunieron en medio de un profundo dolor para dar el último adiós a Bertha Velasco, una mujer de 69 años encontrada sin vida y con signos de violencia en una plaza de la zona Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz. La familia y los vecinos exigen justicia por este crimen atroz.

“Mi mamita no merecía morir así, como pudieron hacerle daño a una persona de la tercera edad. Yo sé que a mi mamita no me la van a devolver, pero pido que se haga justicia, eso es lo que yo pido por favor”, clamó Gladys Catorceno, hija de Bertha.

Gladys relató con lágrimas cómo recibió la trágica noticia: “Estaba en mi casa y llegó un motista y un vecino de la zona que me avisaron que había una persona fallecida, pero no pensé que era mi madre. Al llegar a la plaza, ahí estaba mi mamita, la habían violado y matado”.

El entierro de Bertha Velasco está programado para las 15:00 de este lunes 1 de julio en el cementerio de la zona de Los Lotes en Santa Cruz. Este 8 de julio, Bertha cumpliría 70 años de edad.