Milenio advierte que economía de Bolivia está en “caída” y propone cambio de modelo

Fuente: Unitel

La Fundación Milenio presentó su ‘Informe sobre la Economía de Bolivia 2024’ en la que observa una riesgosa tendencia de caída económica y un agravamiento de los desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios y financieros, que comprometen la estabilidad macroeconómica, por lo que también propone un cambio de modelo de desarrollo que permita atraer inversión y un conjunto de políticas “para evitar un descalabro mayor”.

El documento señala que las perspectivas inmediatas y de mediano plazo de la economía de Bolivia no son favorables, ya que las caídas registradas en las exportaciones y el agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) generan efectos muy negativos sobre la actividad económica, acotando que “la política monetaria continuó subordinada a la política fiscal y estuvo centrada en financiar el déficit fiscal”.

Milenio destaca que, en 2023, la deuda pública aumentó en $us 5.436 millones, llegando a un stock total de $us 36.296 millones (que equivale al 81% del PIB), del cual el 37% es deuda externa y 73% deuda interna. El informe subraya que el monto absoluto del incremento ($us 5.436 millones) representa el 12.1% del PIB que podría ser “un indicador del nivel real de déficit fiscal durante el último año”.

“Pero las condiciones actuales son diferentes, particularmente por el agotamiento de las RIN. En 2023, el crédito neto del BCB al sector público aumentó 93%, mientras que las reservas caían 18,4%, y la masa monetaria aumentaba 9 %. De continuar esta tendencia se generarán presiones para depreciar el tipo de cambio”, alerta Milenio.