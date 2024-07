Mons. Durán lamenta que la sociedad no acoja a Jesús porque se ve maldad, rencor, odio

La autoridad eclesial dijo que hay intereses económicos, materiales, bienes, que perjudican y no permiten caminar en diálogo y comprensión.

El monseñor Luis Durán, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz, pidió a los fieles dejar de lado los intereses personales y optar por la conversión; dijo que parece que la sociedad no está acogiendo a Jesús porque se ve mucha maldad, rencor, odio, conveniencia del poder, conveniencia de la economía.

“No estamos dejando que Jesús nos visite en nuestras casas, en nuestros hogares. El señor debe estar así como los apóstoles: me parece que no me están escuchando la palabra del señor, me parece que no atienden lo que les enseño, me parece que no comprenden mis enseñanzas. Por qué, porque en la sociedad se ve maldad, rencor, odio, conveniencia del poder, conveniencia de la economía. Ósea, nos estamos dejando llevar por estas situaciones que son obstáculo para la evangelización”, sostuvo Durán durante la homilía dominical.

Al iniciar la misa, en el marco del Aniversario del departamento de La Paz, el Obispo hizo un llamado especial a la comunidad cristiana para pedir a la Virgen del Carmen que acompañe y fortalezca la vida de fe y que sea posible caminar juntos.

La autoridad eclesial dijo que hay intereses económicos, materiales, bienes, que perjudican y no permiten caminar en diálogo y comprensión.

«Todo el tiempo estamos preocupados por lo que nos falta, qué debemos tener más, qué cosas más hay que acumular; el señor nos manda a ir sin preocupaciones”, dijo el obispo.

Asimismo, manifestó que la Iglesia exhorta a la conversión y dejar de lado los intereses personales, señaló que, en el congreso de Oruro, se abordaron temas importantes como la comunión en el Sínodo, la espiritualidad misionera, el cuidado del medio ambiente y un llamado a utilizar los medios digitales de manera efectiva para la evangelización y no dejarse llevar por su mal uso, todo esto para fortalecer el caminar en Bolivia.

Finalizó su homilía alentando a evangelizar en la familia, el hogar y también a nuestras autoridades; “no tengamos miedo, tengamos esperanza y fortaleza en Dios”, indicó.

