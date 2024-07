Montaño confirma viaje a Arica para verificar descarga de combustible e invita a dirigentes de transporte

“Invitamos a todos los dirigentes que puedan verificar in situ si es verdad o no. La mentira está corriendo en redes sociales indicando que no habría este combustible”, afirmó Montaño.

El ministro reiteró que la situación climática impide la descarga de los buques en el puerto de Arica.

Este martes, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que se estima que este jueves comience la descarga del combustible, por lo que estiman que el diésel llegue a los surtidores del país desde el fin de semana.