Montero: «Esperamos que no exista injerencia y que en 15 días tengamos la nomina de postulantes a elecciones judiciales»

El senador y jefe de bancada de Creemos, Henrry Montero se refirió sobre la reunión que se llevó el día Lunes 15 de julio en Vicepresidencia.

Fuente: Prensa Creemos

‘Esperemos que en 15 días ya se tenga los nombres de las pera preseleccionadas y entre en asamblea y se apruebe con dos tercios y se envíe estas ternas al órgano electoral y se pueda iniciar el proceso de las elecciones mencionó el senador Montero.

«Montero informó que fue sincero con el país porque manifestó que las elecciones judiciales estaban en riesgo y no en riesgo porque no se este trabajando si lo qué hay instancias externas como el ejecutivo que no le interesa que haga elección judiciales» mencionó Montero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas