Mototaxista lucha por su vida tras una pelea con su pasajero que se negó a pagar Bs 1 más

El hecho se registró la mañana de este lunes en Yapacaní. El hombre requiere una cirugía urgente pues tiene coágulos de sangre en la cabeza.

Fuente: Unitel

Un motociclista se encuentra hospitalizado, en estado crítico, tras una pelea que tuvo con su pasajero, quien no estaba de acuerdo con la tarifa porque supuestamente tenía un sobreprecio de Bs 1. Ahora el conductor del servicio público requiere una cirugía urgente.

“Hubo un altercado por el cobro de un boliviano demás. A un no le gustó pagar y al otro no le gustó que no le paguen”, señaló el comandante de la Policía de Ichilo, Clovis Rojas.

Durante la gresca, el mototaxista cayó al piso golpeándose la cabeza por lo que quedó inconsciente, según el informe policial.

Personas que vieron la gresca y vieron malherido al mototaxista, lo trasladaron hasta un centro de salud, donde indicaron que está inconsciente y requiere una intervención quirúrgica.

“Tiene coágulos en la cabeza, hay que determinar la cirugía urgente”, manifestó el médico que atendió al mototaxista.

La Policía informó que el acusado de la agresión se encuentra arrestado y será puesto ante un juez cautelar que definirá su situación jurídica.

Los mototaxistas en Yapacaní se encuentran molestos porque consideran que todo ocurrió porque hasta el momento el municipio no ha atendido su petición sobre el precio del pasaje.