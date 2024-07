Muere Jacoby Jones a los 40 años; ¿De qué murió el ex jugador clave en Super Bowl de Ravens?

Fuente: https://www.marca.com

Jacoby Jones, jugador querido en la historia de Baltimore Ravens, murió a los 40 años. El ex jugador de la NFL fue reportado sin vida, según una fuente cercana a la organización de los Cuervos, y que trascendió a través de los insiders de NFL.

Jacoby was one of the most fun-loving teammates and people I’ve ever been around. Always dancing and laughing, with a permanent smile on his face.

Gone far, far too soon.

R.I.P Jacoby Jones.

🙏🏼 pic.twitter.com/7r2aIJrb13

— JJ Watt (@JJWatt) July 14, 2024