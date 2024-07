Murió Bob Newhart, actor de “The Big Bang Theory” y “Elf: el duende”

Fuente: Infobae

Bob Newhart, una de las figuras más importantes en el humor televisivo de los Estados Unidos, falleció el jueves a los 94 años en su hogar en Los Ángeles. No se precisó la causa de muerte, pero se mencionó que había pasado por varias enfermedades. La noticia fue confirmada por su publicista, Jerry Digney, quien calificó el fallecimiento como “el fin de una era en la comedia”.

Chuck Lorre, co-creador de la sitcom The Big Bang Theory, expresó sus condolencias a la familia y elogió el talento del actor que dio vida al profesor Protón en dicha ficción. El personaje le permitió ser nominado tres veces a los premios Emmy, y finalmente ganó en 2013.

“Por años le rogué a Bob que apareciera en uno de mis programas. Él siempre dijo que no. Pero luego se enamoró de The Big Bang Theory y aceptó”, recordó en un comunicado enviado a la prensa. “Tuve la oportunidad de trabajar con una leyenda de la comedia. Un maestro en este trabajo, y un hombre amable y gentil”.

Las películas y series de Newhart

George Robert Newhart nació un 5 de septiembre de 1929 en Oak Park, Illinois, y tuvo una carrera que abarcó seis décadas. Su estilo de humor seco, en combinación con su gesto impasible, lo convirtieron en una figura notable en el mundo del entretenimiento.

Su ascenso en la industria se cimentó con su disco The Button-Down Mind of Bob Newhart lanzado en 1960, producción que marcó un importante hito: fue el primer álbum de comedia en ser premiado como Álbum del año por los Grammy (1961).

Luego, su habilidad lo llevó a su primer programa de televisión, The Bob Newhart Show, que debutó en 1972 y se extendió por seis temporadas. En esta ficción, su personaje fue el psicólogo Bob Hartley, quien trataba a una serie de pacientes excéntricos en Chicago. Por este proyecto, el actor obtuvo tres nominaciones al Emmy.

En 1982, protagonizó la serie Newhart en la que encarnó a Dick Loudon, un escritor de Nueva York que dirige una posada en Vermont. Su final fue bastante comentado ya que se vinculó directamente a su trabajo anterior. El protagonista despierta al lado de Suzanne Pleshette, su esposa en The Bob Newhart Show, sugiriendo que toda la serie Newhart había sido un sueño.

Esta idea fue propuesta por su esposa Ginny, con quien estuvo casado durante 60 años hasta su fallecimiento en 2023.

Además de sus éxitos en televisión, Newhart también pasó por la gran pantalla. En 1970, participó en el filme bélico Catch-22, donde interpretó al tímido Mayor Major. En 1980, actuó en Little Miss Marker y en First Family como el presidente de los Estados Unidos.

En 2003, Newhart encarnó a Papá Elfo en Elf: el duende, una comedia navideña protagonizada por Will Ferrell. Ese año también apareció en Legalmente rubia 2.

Asimismo, prestó su voz a personajes animados en Bernardo y Bianca (1977) y su secuela Bernardo y Bianca al rescate (1990), donde interpretó a Bernard, un ratón valiente y torpe.

Newhart fue invitado frecuente en programas de variedades y talk shows, siendo presentador temporal de The Tonight Show unas 87 veces. A pesar de recibir múltiples nominaciones al Emmy durante su carrera, no ganó uno de estos premios hasta el 2013 por su papel de Profesor Proton en The Big Bang Theory. En esta serie y su derivado Young Sheldon, Bob se convirtió en Arthur Jeffries, un antiguo presentador de televisión infantil.

Por sus contribuciones al entretenimiento, el veterano artista fue incluido en el Salón de la Fama de la Televisión en 1993 y recibió el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense en 2002.